Sáng nay xét xử Hưng 'kính' chèn ép tiểu thương chợ Long Biên

Tách hồ sơ nhiều tình tiết quan trọng Đáng chú ý, ngoài những hành vi phạm tội đã truy cứu, do chưa có đủ căn cứ, cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết rất quan trọng trong vụ án này.

Cơ quan điều tra tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án. Ảnh cắt từ clip Điển hình, theo lời khai của Hải, Long và Vương, ngoài hộ chị Nga các bị can còn thu tiền của nhiều hộ kinh doanh khác trong chợ để chia nhau. Cơ quan điều tra xác định trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hưng, nhóm này dù không bốc dỡ nhưng vẫn thu tiền bốc dỡ xuống hàng của 11 hộ kinh doanh cá đông lạnh. Tuy nhiên, các hộ không cung cấp tài liệu, chứng cứ về việc bị đe dọa để bắt phải nộp tiền nên chưa đủ căn cứ xác định các bị can cưỡng đoạt tài sản. Hoặc như lời trình báo của vợ chồng chị Nga, do bị gây khó khăn, nữ tiểu thương đã giao cho Hưng với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Cùng với đó, Hưng lợi dụng ảnh hưởng của mình đã vay hàng trăm triệu đồng của chị Nga… Thế nhưng, Hưng không thừa nhận hành vi này, cũng chưa có tài liệu nào khác để chứng minh bị cáo chiếm đoạt số tiền trên. Đặc biệt, ngày 25-10-2018, Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành tại Ban Quản lý chợ Long Biên. Do thời hạn điều tra của vụ án đã hết nên đã ra quyết định tách tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.