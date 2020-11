Sát hại anh trai vì nghi lấy trộm quần Jean

Ngày 12-11, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Khanh (sinh năm 1996) 14 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là anh Huỳnh Long Hậu (sinh năm 1988, anh ruột của bị cáo).



Bị cáo Huỳnh Long Khanh tại tòa ngày 12-11. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, anh Hậu nghiện ma túy, thường xuyên lấy đồ đạc trong nhà đem bán lấy tiền mua ma túy.

Trưa 30-4, Khanh phát hiện mất hai chiếc quần Jean mới mua và nghi ngờ anh Hậu lấy đem bán. Tuy nhiên, khi Khanh hỏi, anh Hậu trả lời không biết chuyện này.

Nghe hàng xóm nói thấy anh Hậu lấy một số quần áo bỏ vào bao mang xuống xóm dưới, Khanh liền chạy xe máy đến hỏi nhưng không ai biết.

Bực tức, Khanh lấy dao rựa tấn công vào cổ anh Hậu khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà rồi bỏ đi. Anh Hậu tử vong do do suy tuần hoàn cấp do vết thương vùng cổ đứt động mạch cảnh gốc phải, đứt tủy sống.

Sáng hôm sau, Khanh đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, mẹ và chị gái của bị cáo khai anh Hậu nghiện ma túy lâu năm và thường xuyên lấy đồ đạc trong nhà đem bán. Việc này, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến xử lý, giải quyết nhưng anh Hậu vẫn "chứng nào tật đó".

HĐXX hỏi ý thức của bị cáo khi gây ra sự việc. Khanh trả lời lời "bị cáo thấy mình ngu" và lý giải do thiếu kiềm chế nên đã gây ra án mạng.

Nói lời sau cùng, Khanh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụ giúp gia đình vì hoàn cảnh cha mất sớm, nay anh trai cũng chết, chị gái lại nuôi hai cháu còn nhỏ.

VKS cho rằng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm và đề nghị tòa tuyên phạt 15-17 năm tù.