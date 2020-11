Sát hại chủ quán vì để quên điện thoại

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Mẫn (sinh năm 1999) 20 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 22-9-2019, Mẫn đang ăn cháo tại quán của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng (huyện Định Quán, Đồng Nai) thì nhận được điện thoại của bạn gái là Nguyễn Trần Tố Trinh nên lái xe đi đón.

Khi đi, Mẫn trả 20.000 đồng cho vợ ông Hoàng, hẹn lát sau quay lại ăn tiếp và trả 5.000 đồng còn thiếu.



Bị cáo Trần Thanh Mẫn tại tòa. Ảnh: MV

Trong lúc đi đón Trinh, Mẫn phát hiện để quên điện thoại tại quán nên quay lại tìm nhưng không thấy. Mẫn đi đón Trinh và kể lại sự việc cho bạn gái nghe.

Cả hai quay lại quán hỏi thì vợ ông Hoàng trả lời khách đông quá nên không biết và không nhìn thấy. Nghe vậy, Trinh cầm tô cháo ném xuống vỉa hè rồi xảy ra đánh nhau với con dâu chủ quán. Được mọi người can ngăn nên Mẫn chở Trinh về nhà.

Do bực tức vì bị mất điện thoại và bạn gái bị đánh, Mẫn lấy hai con dao giấu trong túi áo khoác rồi chở Trinh quay lại quán và xảy ra ẩu đả. Mẫn dùng dao đâm trúng ngực ông Hoàng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do sốc mất máu do vết thương thấu ngực, thủng tim. Đến 23 giờ cùng ngày, Mẫn ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.



Mẫn đứng nghe tòa tuyên án. Ảnh: MV

Tại tòa, Mẫn khai quay lại quán để tìm điện thoại. Ban đầu, bị cáo chỉ can ngăn Trinh đánh nhau với người nhà chủ quán nhưng do nhiều người tham gia vào nên đã xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.

Tuy nhiên, phía bị hại khẳng định không có việc bị cáo can ngăn và đề nghị HĐXX làm rõ việc mất điện thoại tại quán và xem xét trách nhiệm của Trinh. Trách nhiệm của Trinh không chỉ dừng lại ở mức độ hành chính.

Trinh cũng xác nhận với HĐXX là có tham gia đánh nhau với người nhà ông Hoàng. Trả lời VKS, Mẫn thừa nhận mình có chở Trinh quay lại quán của ông Hoàng mang theo hai con dao để phòng thân. Việc này, Trinh không hề biết.

VKS cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo vì từ khi việc mất điện thoại đến khi xảy ra vụ án mạng, bị cáo đã quay lại quán đến lần thứ ba và có mang theo hung khí. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 16-18 năm tù về tội giết người, 6-8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên án như trên.