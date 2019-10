Sát hại đồng nghiệp vì chuyện tắt đèn hành lang

Sáng 22-10, tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Tấn (17 tuổi, quê Bạc Liêu) 16 năm tù về tội giết người.

HĐXX nhận định hành vi của Tấn đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.



Bị cáo Võ Văn Tấn. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, Tấn và Trần Văn Hiếu (19 tuổi), Hồ Trọng Lĩnh (28 tuổi), Lê Minh Nhựt (30 tuổi) là nhân viên quán ốc Sumo (quận 9, TP.HCM). Rạng sáng 5-4, sau khi uống bia về, Tấn cùng Hiếu ngủ lại phòng dành cho nhân viên tại quán. Do đèn hành lang chiếu vào khó ngủ nên Tấn nói Hiếu tắt đèn.

Lúc này, Lĩnh cùng Nhựt cũng vừa đi nhậu về đang đứng trước hành lang nói chuyện xảy ra to tiếng và xô xát với Hiếu. Tấn chạy ra bênh vực Hiếu, dùng dao tấn công Lĩnh. Nhựt can ngăn thì bị Tấn đâm tử vong. Tấn sau đó đã ra cơ quan công an đầu thú. Lĩnh từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự, bồi thường.