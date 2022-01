Ngày 20-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Tèo Em (sinh năm 1976 tại Tiền Giang) tù chung thân về tội giết người



Nạn nhân của vụ án là bà Lâm Thị Tuyết Hồng, trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, bí thư chi bộ tại quận 5.

Theo hồ sơ, sáng 4-12-2020, Tèo Em (nhân viên ban quản lý chợ Kim Biên , kiêm phó bí thư chi bộ) đến phòng làm việc của bà Hồng để hỏi ý kiến về cuộc họp của chi bộ có bị hoãn hay không. Bà Hồng trả lời: "Đó là việc của tôi, không phải việc của anh”.



Bị cáo Nguyễn Văn Tèo Em. Ảnh: H.YẾN

Bực tức, Tèo Em quay về phòng làm việc của mình lấy một con dao quay lại phòng là việc bà Hồng. Lúc này, Tèo Em đứng đối điện với bà Hồng và cầm dao tấn công nhiều nhát vào vùng, bụng, ngực bà Hồng. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la, bà Trần Thị Thanh Thủy là kế toán chạy đến thì thấy Tèo Em bước ra khỏi phòng trên tay cầm con dao. Tèo Em cầm dao đâm vào tay và trán bà Thủy.



Lúc này, bảo vệ chợ đến can ngăn và bắt giữ Tèo Em giao cho Công an phường. Tại CQĐT, Tèo Em khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội. Tèo Em khai nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do thường xuyên bị bà Hồng phê bình trước mọi người nên xảy ra mâu thuẫn.





Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường. Riêng đối với hành vi Tèo Em dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng tay và bà Thuỷ gây thương tích 0,6%, CQĐT xác định hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích . Tuy nhiên, phía bị hại đã có đơn bãi nại, đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gia đình của Tèo Em có nộp 100 triệu đồng vào kho bạc để khắc phục hậu quả vụ án.