Sau hục hặc, chia tay nhau trong êm đẹp

Nội dung kháng nghị của VKS Sau khi TAND TP Biên Hòa xử sơ thẩm, VKS cùng cấp đã ban hành quyết định kháng nghị. Theo VKS, quá trình xét xử ông Vinh không đưa ra được chứng cứ chứng minh lãnh đạo công ty chỉ đạo ông chờ bố trí công việc khác. Bảng phân công công việc của ông Vinh vẫn được xếp lịch làm việc bình thường, do ông xin nghỉ phép với lý do cá nhân nên công ty bố trí nhân sự làm thay. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Vinh khai có đến công ty nhưng không được vào. Tuy nhiên, bảng chấm công của công ty không thể hiện việc ông đến công ty (máy chấm công bằng vân tay đặt bên ngoài cửa ra vào trụ sở công ty). Do đó, lời khai của ông Vinh là không có căn cứ. Do ông Vinh tự ý nghỉ việc nên công ty không chuyển tiền lương. Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 thì công ty không đóng BHXH cho ông Vinh là phù hợp với quy định của pháp luật. Từ đó, VKS đề nghị TAND tỉnh Đồng Nai sửa án sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.