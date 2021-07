Trước mắt cần tuyên truyền, nhắc nhở việc đăng ký livestream Hiện nay, việc xử lý vi phạm trên MXH chưa đạt hiệu quả một phần do khó xác định chủ sở hữu của kênh trên MXH. Vì vậy, việc đề xuất chỉ các MXH đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ MXH mới có quyền livestream hoặc các dịch vụ có phát sinh doanh thu là hợp lý. Việc bổ sung quy định các tài khoản, trang cộng đồng… có lượng người theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT, còn nếu dưới 10.000 người không phải thực hiện thông báo nhưng nếu phát video trực tuyến (livestream) hoặc tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức thì vẫn phải thực hiện thông báo là cần thiết. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý có những thông tin cần thiết và can thiệp kịp thời khi xuất hiện các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến cộng đồng, quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc thông báo cũng là cơ sở quan trọng trong việc xác định chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại thông qua MXH. Theo tôi, cần cân nhắc việc siết chặt hoạt động livestream để phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể. Chẳng hạn, dịch bệnh đang phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh truyền thống thì việc livestream bán hàng sẽ là cứu cánh cho nhiều người. Do đó, trước mắt cần tuyên truyền, nhắc nhở việc đăng ký, thông báo thay vì áp dụng các chế tài có tính chất cứng rắn như đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm hợp pháp. ThS NGUYỄN NHẬT THANH, Trường ĐH Luật TP.HCM YẾN CHÂU ghi