Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận do Trần Công Thiện (sinh năm 1965, cựu tổng giám đốc) cùng đồng phạm thực hiện.

CQĐT tiếp tục chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố các ông Trần Công Thiện, Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM), Nguyễn Văn Minh (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận), Trần Tấn Hải (cựu phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) Nguyễn Xuân Tùng (cựu trưởng phòng kinh doanh tổng hợp) và Phạm Văn Thông (cựu phó chánh Văn phòng Thành ủy), Huỳnh Phước Long (cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy ), Phan Thanh Tân (ncựu phó chánh Văn phòng Thành ủy) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS.

Đáng chú ý, kết luận điều tra bổ sung lần này nêu: Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan — Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm sau trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.