Singapore chờ kết quả phiên xử ly hôn vợ chồng Trung Nguyên

Theo dự kiến, ngày mai (29-10), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên).

HĐXX xét xử phúc thẩm gồm ba thẩm phán cấp cao, trong đó thẩm phán Nguyễn Hữu Ba làm chủ tọa, hai thẩm phán còn lại là Trương Văn Bình và Phan Đức Phương . Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong ba ngày, từ ngày 29-10 đến 31-10.

Nguồn tin riêng của PV PLO cho biết trước ngày xử, bà Thảo đã có đơn đến tòa xin hoãn phiên xử này. Lý do lịch xử tháng 10 này cá nhân bà có công việc không thể tham gia. Tuy nhiên, đơn xin hoãn này phải được HĐXX xem xét có chấp nhận hay không. Theo quy định, phiên tòa phúc thẩm ly hôn, đương sự được hoãn lần đầu là đương nhiên không cần xem xét đến lý do. Lần thứ hai, tòa phải xem xét lý do của đương sự từ đó chấp nhận hay không.