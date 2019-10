Sơn La triệu tập thí sinh và phụ huynh làm rõ việc nâng điểm

Sáng 15-10, TAND tỉnh Sơn La mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Phiên tòa này diễn ra chỉ sau đúng một ngày so với vụ án gian lận điểm tại Hà Giang.



Cách đây một tháng, tòa từng phải hoãn do rất nhiều người được triệu tập tới tòa với tư cách người làm chứng và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Từ sáng sớm, an ninh tại khu vực trụ sở TAND tỉnh Sơn La được siết chặt. Nhiều lớp cảnh sát, bảo vệ tòa được huy động nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Việc ra vào bên trong tòa chịu sự kiểm soát chặt chẽ.



TAND tỉnh Sơn La mở lại phiên xử vụ gian lận điểm thi

Trong vụ án này, tám bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục).

Ngoài ra, hai cựu cán bộ công an khác cũng phải hầu tòa là Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Đáng chú ý, để phục vụ quá trình xét xử, tòa triệu tập 48 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng. Trong số này nhiều người là phụ huynh và trực tiếp các thí sinh được nâng điểm.

Theo cáo trạng, cơ quan công an đã làm việc với cha mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh, phần lớn đều là quan chức, cán bộ về hưu. Trong đó, 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các thí sinh để nhờ xem điểm, 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin cho các đối tượng trung gian.

Công an cũng xác minh 21/44 thí sinh, 11 thí sinh khai trực tiếp liên hệ chuyển thông tin nhưng mục đích là để nhờ xem điểm, tám thí sinh không thừa nhận chuyển thông tin để nhờ xem điểm hoặc nâng điểm, hai thí sinh vắng mặt tại địa phương nên chưa xác minh được.

VKSND tỉnh Sơn La khẳng định tám bị can vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) câu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1 vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh.

Đặc biệt, quá trình điều tra, một số bị can trong vụ gian lận điểm Sơn La đã thừa nhận được hưởng lợi ích vật chất để nâng điểm cho thí sinh.

Cụ thể, Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) khai đã nhận của NMK một tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai thí sinh. Số tiền này, Huynh và người nhà đã tự nguyện giao nộp cho CQĐT.

Ngoài ra, Huynh còn khai nhận của bà LTT số tiền là 300 triệu đồng để giúp sửa nâng điểm cho thí sinh LMH. Ngày 24-1-2018, Huynh đã trả lại số tiền này cho bà T.

Tương tự, Nguyễn Thị Hồng Nga(cựu chuyên viên Phòng khảo thí) khai đã nhận của TVĐ 1,040 tỉ đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho bốn thí sinh. Số tiền trên, Nga đã tự nguyện nộp cho công an.

Bị can Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng) cũng khai nhận của HTT 440 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho thí sinh DHT và đã nộp toàn bộ số tiền này.

Còn Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), bị can này khai đã nhận 500 triệu đồng của ba người để giúp sửa, nâng điểm cho bốn thí sinh. Một trường hợp khác cũng hứa sẽ đưa 270 triệu nếu giúp nâng điểm, nhưng thực tế Thủy chưa nhận tiền. Đến nay, bị can đã trả lại số tiền trên cho gia đình các thí sinh.

VKSND tỉnh Sơn La nhận định hành vi của bốn bị can trên có dấu hiệu của các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, những người được cho là đưa tiền lại không thừa nhận. Ngoài lời khai của Nga, Sọn, Huynh, Thủy và số tiền đã nộp, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh.

Do đó, cơ quan tố tụng không đủ căn cứ để truy cứu các bị can cũng như những người này về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. “Số tiền Nga, Sọn, Huynh, Thủy nhận của các đối tượng được xác định là tiền do vụ lợi mà có” – cáo trạng kết luận.