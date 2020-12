Tại sao 3 cảnh sát giao thông đánh tài xế không bị khởi tố?

3 cảnh sát giao thông đánh tài xế xe tải Như PLO đã đưa tin, ngày 29-11, tổ CSGT thuộc Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 17, thuộc địa phận huyện Việt Yên. Các cán bộ CSGT phát hiện chiếc xe ô tô tải 98C-120.98 có dấu hiệu vi phạm chở quá khổ, quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, do xe tải rẽ vào đường đê và vướng barie hạn chế chiều cao nên không di chuyển được. Lúc này, tài xế mới dừng lại. Trong lúc xử lý, ba cán bộ CSGT trong tổ công tác đã có lời nói, hành động vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân. Hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhóm CSGT mở cửa xe, kéo tài xế xuống rồi xảy ra xô xát. Sau đó, Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Việt Yên xem xét, xử lý kỷ luật điều chuyển ba cán bộ này ra khỏi lực lượng CSGT (bố trí công tác khác), hạ xếp loại cán bộ và không phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đối với hai cán bộ...