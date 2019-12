Tài xế công ty đứng ngoài cửa sổ, trộm gần 40 triệu đồng

VKSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng cấp đối với Hồ Lê Minh Duy (sinh 1983, trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Duy là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Semco Phú Yên – Khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa. Do nhiều lần thanh toán tiền vật tư với chị Trần Thị Hân (Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự kiêm thủ quỹ công ty), Duy biết chị này thường xuyên cất tiền trong ngăn kéo bàn làm việc và nảy sinh ý định trộm cắp để có tiền tiêu Tết.



Ảnh minh họa

Từ 17-12, Duy bắt đầu theo dõi mọi hoạt động của chị Hân. Chiều 19-12, thấy chị Hân rời phòng làm việc, Duy đi vòng ra cửa sổ phía sau, dùng cây móc kéo mở ngăn kéo, lấy trộm 38,6 triệu đồng. Sau đó, Duy đem số tiền trên ra rừng phi lao cách khu công nghiệp 100m cất giấu.

Phát hiện sự việc, công ty Semco Phú Yên đã đấu tranh, truy hỏi nhân viên và biết được Duy là thủ phạm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Duy về tội trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.