Tài xế xe ôm xách dao chém đồng nghiệp vì giành khách

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26-3-2017, Nguyễn Hồng H và Nguyễn Văn C xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đi xe ôm tại khu vực đối diện tòa nhà Thăng Long Number One - Số 5 Khuất Duy Tiến, N C, Thanh Xuân, H Nội, dẫn đến ẩu đả.

H đã đấm C rồi dùng điếu cày đánh C.. Thấy vậy, C chạy vào quán bán dừa gần đó lấy 1 con dao dài tấn công H liên tiếp rồi bỏ đi.

H được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, bị tỉ lệ thương tích 14%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn C và anh Nguyễn Hồng H đã thỏa thuận việc bồi thường về dân sự. Anh H đã nhận tiền bồi thường và có đơn xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn C.

TAND quận Thanh Xuân xử sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 2-11-2018 bị cáo Nguyễn Văn C có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn C xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bố, mẹ già bệnh tật, vợ bỏ đi, bị cáo phải nuôi bố, mẹ và con nhỏ.

HĐXX phúc thẩm sau khi nghị án đã nhận định: Tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án; bị cáo tự giác ra đầu thú; phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại; bị cáo và gia đình đã thỏa thuận bồi thường xong cho bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo… Mức hình phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo là phù hợp, do vậy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là không có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên việc Tòa cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội là không cần thiết, bởi lẽ bị cáo có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội; người bị hại có lỗi lấy hung khí đuổi đánh bị cáo trước; người bị hại cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình đang phải nuôi bố mẹ già, con còn nhỏ và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát và giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ để cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Do đó, Tòa phúc thẩm đã sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 3 năm, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.