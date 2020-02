Tạm giữ thanh niên dùng 'ảnh nóng' tống tiền bạn gái phương xa

Ngày 13-02, Công an thành phố Tây Ninh tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tín (25 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Theo thông tin ban đầu, năm 2017, Tín có quen với chị PTL (SN 1988; trú tại phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) qua mạng xã hội. Từ đó, cả hai thường nhắn tin qua lại với nhau.

Trong quá trình trao đổi qua lại, chị L. có gửi một số hình ảnh nhạy cảm cho Tín. Tín lưu lại số hình ảnh nhạy cảm sau đó liên lạc với chị L. vòi tiền. Tín dọa chị này nếu không đưa tiền sẽ phát tán ảnh "nhạy cảm" của chị.



Lê Thành Tín tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Lo sợ, chị L. đã chuyển cho Tín hai lần với số tiền 5 triệu đồng. Đến ngày 6-2, Tín lập lại chiêu cũ đòi chị L. 20 triệu đồng.



Muốn giải quyết cho xong để không bị uy hiếp nữa, chị L. nói với Tín là sẽ đưa 35 triệu đồng với điều kiện Tín phải đưa USB lưu ảnh gốc cho chị và không liên quan gì nhau nữa.

Tín đến một quán cà phê gần bến xe Tây Ninh để đưa USB và lấy tiền thì bị công an bắt quả tang. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.