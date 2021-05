Giả chủ khách sạn, hiếp và cướp xe của khách Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị đưa ra xét xử về tội hiếp dâm, cướp tài sản. Hai bị cáo dưới 18 tuổi là PHTT (sinh ngày 26-5-2003) và HNH (sinh ngày 1-3-2005) cũng bị xét xử về tội cướp tài sản. Bạn gái của Trung là Nguyễn Thị Lý bị xét xử về hai tội không tố giác tội phạm và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại phiên tòa, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, thông qua mạng xã hội, Trung làm quen chị H. và giả là khách sạn cho thuê phòng. Khi người thuê đến xem thì Trung thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành. Trung kêu PHTT mang dây, khăn đến để cột tay chân và nhét khăn vào miệng chị, rồi nhốt chị trong tủ quần áo. Sau đó về gặp bạn gái, Trung nói “mới lấy được xe và điện thoại di động ở An Sương”. Trung không nói mới hiếp dâm và cướp tài sản... Bị cáo Lý khai rằng khi gặp nhau, Trung chỉ nói lấy được xe và điện thoại di động chứ Lý không biết Trung lấy thế nào, mua hay mượn. Đối với cáo buộc chứa chấp tài sản do Trung phạm tội mà có, Lý khai do khu nhà trọ mà Lý đang ở có khu để xe riêng nên Trung đến thì để xe máy ở đó, như mọi người bình thường. Lý không nhận giấu xe hay giữ xe giùm Trung. Tòa nghị án kéo dài, sau đó tuyên trả hồ sơ để làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Lý về việc có biết bị cáo Trung cướp xe hay không. Bởi lẽ tại cơ quan điều tra, Lý khai “có biết”, còn tại tòa thì bị cáo này nói không biết việc Trung phạm tội.