TAND TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 10-1, TAND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác và lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh án.

Đến dự buổi lễ có Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong , Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải cùng nhiều đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết năm qua tòa hai cấp thụ lý 5.905 vụ/10.242 bị cáo; giải quyết 5.877 vụ/10.181 bị cáo, đạt tỉ lệ 99,53%.

Có 41/5.264 vụ án sơ thẩm đã giải quyết bị hủy, chiếm 0,7% và 261 trường hợp án bị sửa, chiếm 4,9%. Trong đó hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,3%, sửa do lỗi chủ quan chiếm 1,0%. So với cùng kỳ năm 2018, án hủy giảm 0,06%, án sửa giảm 1,02%...



Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.YẾN

Năm 2019, số lượng các loại vụ, việc mà TAND hai cấp thành phố phải thụ lý, giải quyết tiếp tục gia tăng, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia.

Tội phạm sử dụng mạng viễn thông, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn xảy ra với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm về ma túy với số lượng lớn; thực trạng xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn gia tăng về số lượng với tính chất gay gắt và phức tạp.



Tại hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã đề ra một số giải pháp chủ yếu trong năm 2020. Cụ thể, đối với công tác giải quyết, xét xử án hình sự, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không vi phạm thời hạn tạm giam quá hạn luật định, chủ động đưa ra xét xử kịp thời.

Tòa án tăng cường phối hợp với các cơ quan nhằm thu hồi tài sản trong quá trình xét xử, đẩy nhanh xét xử các vụ án xâm phạm trật tự an ninh chính trị, vụ án dư luận xã hội quan tâm nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, tòa án tăng cường kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án này, đặc biệt là án tạm đình chỉ, án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng cách tiến hành lập danh sách các vụ án tạm đình chỉ, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phân loại lý do tạm đình chỉ.



Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao cờ thi đua TAND cho bốn đơn vị tòa án quận, huyện. Ảnh: H.YẾN