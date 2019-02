Thanh niên bị khuyết tật nặng nhậu xong rủ nhau đi... cướp

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-7-2018, Phạm Ngọc Ch., Vũ Thiện Ph. và ba người bạn uống bia tại quán.

Lát sau, anh Dương Hoàng Th (SN 1984) điều khiển mô tô đi đến. Th chạy ra chặn xe của anh Th lại hỏi “Mày ở đâu, đi đâu?”. Hỏi xong Th. dùng tay đấm anh Hoàng Th. Cả nhóm bốn người cũng lao vào đấm đá anh Th.

Bị đánh đau anh Th bỏ xe máy, mũ bảo hiểm, dép bỏ chạy nhưng bị bắt lại.

Khi anh Th đang bị đánh liên tiếp vào mặt vào đầu, phải ngồi xuống thì chiếc Iphone 6 Plus ở túi quần rơi ra đường. Thấy vậy Ch. nhặt điện thoại, bật mở nhưng không được. Ch. nói với cả nhóm không đánh nữa và giơ điện thoại yêu cầu anh Th nói mật khẩu. Anh Th không nói nên bị đánh tiếp. Bị đánh đau nên anh Th phải đọc mật khẩu cho Ch..

Vừa mở xong thì cả nhóm lại xông vào đánh khiến anh Th phải bỏ chạy về phía cầu Tu mới.

Sau đó cả nhóm đi về. Ch. lấy Iphone vừa chiếm đoạt của anh Th. tháo sim rồi lắp sim của mình vào để sử dụng...

Anh Th sau khi bị đánh đã điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình, bị thương tích 19%. Chiếc điện thoại mà Ch. đã chiếm đoạt trị giá 6,6 triệu đồng. Ch. đã bị VKS truy tố về tội Cướp tài sản theo điểm c, d khoản 2 Điều 168 của BLHS.

Tại tòa, người bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét bị cáo Ch. không dùng gạch để đánh người bị hại, mà do Vũ Thiện Ph là người trực tiếp đánh. Do đó bị cáo không phải chịu tình tiết dùng hung khí nguy hiểm được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 BLHS như VKS truy tố. Bị cáo vừa bước sang tuổi thành niên, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo là người bị khuyết tật nặng đang hưởng chế độ đối với người khuyết tật… là những tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng mức dưới khung hình phạt.

HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh, để giáo dục cải tạo bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung… Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đang là người khuyết tật nặng do đó khi quyết định hình phạt thể hiện chính sách khoan hồng đối với người phạm tội thì cần thiết cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt … Tòa tuyên phạt bị cáo Ch. năm năm tù.