Thanh niên vỡ mộng tự sản xuất tiền giả

TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ vụ Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 1994) bị truy tố về tội lưu hành tiền giả theo khoản 1 điều 207 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù. HĐXX xét thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên trả cho VKSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Trước đó, trong quá trình điều tra, VKSND nhận định Bảo có thái độ không thành khẩn, khai báo nhỏ giọt nhằm che giấu việc làm của mình cũng như những người liên quan, gây khó khăn cho công tác điều tra làm rõ...

Theo hồ sơ, tối 15-9-2019, Bảo chở vợ đến một cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp) nạp 1,5 triệu đồng vào tài khoản ví MoMo với phí 15 ngàn đồng. Sau đó, Bảo thanh toán bằng 3 tờ giấy mệnh giá 500.000 đồng. Khi Bảo vừa ra xe cùng vợ về, chủ cửa hàng phát hiện tiền giả nên tri hô cùng người dân bắt giữ giao công an phường.



Cáo trạng cho rằng Nguyễn Gia Bảo khai báo rất nhỏ giọt. Ảnh: H.Y

Tại CQĐT, Bảo khai về ý định nghiên cứu làm tiền giả bất thành của bản thân. Ba tháng trước khi bị bắt, Bảo lên mạng Facebook tìm được hai chỗ bán tiền giả để mua tiêu xài. Tuy nhiên, sau đó do giá mắc và chưa có ý định mua ngay nên Bảo dừng.

Trong hai người bán có người có nick Mạnh Tiền Giả (chuyển từ Facebook sang Zalo trao đổi) chào nguồn tiền của mình thật đến 98% và tự làm ra để bán cho khách. Sau đó, Bảo trao đổi đề nghị người này hợp tác làm tiền giả. Bảo mua máy móc, phương tiện, dụng cụ để làm tại chỗ ở còn người kia phải hướng dẫn cho Bảo cách làm tiền giả và có trách nhiệm tiêu thụ số tiền trên. Lợi nhuận sẽ được chia đôi nhưng người này không đồng ý.

Ngày 8-9-2019, Bảo dùng điện thoại tăng sáng chỉnh sửa hình ảnh tờ tiền tải trên mạng về, mệnh giá 200.000 và 500.000 đồng. Sau đó, Bảo mua máy in thử được "sản phẩm" có hoa văn sắc nét. Nhưng do giấy in ảnh rất dày không giống tiền thật nên không thể sử dụng. Bảo đưa tiền giả này cho vợ để cho con chơi.

Ngày hôm sau Bảo nhắn tin chào bán tiền giả nhưng phi vụ mua bán bất thành. Bốn ngày sau Bảo nhắn tin hỏi mua 2 triệu tiền giả mệnh giá 500.000 đồng của Mạnh Tiền Giả với giá 500 ngàn đồng để tiêu thụ. Đồng thời, Bảo còn đề nghị Mạnh cho bản mẫu tiền giả để tìm hiểu cách thức làm tiền giả. Lần này, Mạnh nhận lời Bảo và hẹn giao dịch lúc chiều tại đầu hẻm 730 Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp ). Sau khi xoá hết các thông báo tin nhắn, cuộc gọi kết bạn Zalo với Bảo tại đây, Mạnh nói với Bảo tiền giả đựng trong túi ni lông đang để dưới đất cách đó khoảng 2m, kêu tự đến lấy mang về.

Về nhà xem tiền giả kèm các mẫu tiền giả, Bảo thấy cách làm tiền giả quá phức tạp, tinh vi. Bảo lại không biết loại giấy và lớp nhựa phủ cùng cách ép lên tờ tiền giả để tạo thành tờ tiền polyme nên đã từ bỏ ý định làm tiền giả và chỉ mang tiền đi tiêu thụ...