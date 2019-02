Thiếu niên say rượu hiếp dâm cô hàng xóm không thành

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 25-2-2018, sau khi đi uống rượu về Nguyễn Văn Tuấn K đến nhà bà TTHC. Lúc này, bà C và chồng không có ở nhà, chỉ có TMN (sinh ngày 19-7-2001, có bệnh lý tâm thần, con bà C) đang đứng trước nhà và một người làm công đang xem tivi.

K đến xin thuốc lá của người này hút rồi đi ra nhà sau uống nước và đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, K nhìn thấy N. đang đứng ở nhà sau nên K nảy sinh ý định hiếp dâm N.

K đến nắm tay N đi ra phía sau nhà. N có chống cự lại nhưng không được. K tự cởi quần mình ra để thực hiện hành vi giao cấu với N nhưng do say rượu nên không thực hiện được… K dùng tay thực hiện hành vi đồi bại với em N. một lúc thì nghỉ.

N. tự kéo quần lên rồi vào nhà, còn K đi về ngủ. Lúc này, bà C thấy âm đạo của N chảy nhiều máu nên hỏi thì N kể lại sự việc cho mẹ nghe. Bà C đã đến Công an huyện trình báo sự việc.