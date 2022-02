Sáng 15-2, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Châu Hồng Phúc (sinh năm 2004) hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



Ba người bạn của Phúc tham gia chém người cùng Phúc do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công an phường 4, quận Tân Bình để quản lý giáo dục tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo xin lỗi vì hành vi phạm tội.





Bị cáo Châu Hồng Phúc tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Theo hồ sơ, ngày 25-1-2021, Phúc nghe bạn kể rằng bị P cùng một số người chặn xe đánh. Phúc liền nảy sinh ý định đánh P để trả thù cho bạn.

Khoảng 13 giờ hôm sau, Phúc rủ thêm ba người bạn cùng đi đánh P. Cả nhóm về nhà Phúc để lấy hung khí là hai cây dao tự chế (mã tấu). Sau đó, nhóm Phúc cùng chạy xe đến tiệm rửa xe gắn máy, ô tô ở 53 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình nơi P làm nghề rửa xe.

Khi đến gần tiệm, Phúc thấy Huỳnh Tấn Phát (sinh năm 2004) đang ngồi rửa xe ô tô ở trước cửa tiệm, mặt quay vào trong xe, lưng quay ra ngoài. Phúc nhầm đó là P nên nhảy xuống xe, cầm mã tấu chém Phát ba nhát trúng vào vùng lưng, cẳng tay phải và cánh tay trái.

Trong khi tấn công Phát, Phúc phát hiện nhầm người nhưng khi Phát bỏ chạy, Phúc vẫn đuổi theo để chém. Kết quả giám định cho thấy Phát bị ba vết thương ở lưng, tay, đứt gân, cơ… với tỉ lệ thương tật là 23%.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Phúc đến Công an phường 4, quận Tân Bình đầu thú.