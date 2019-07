Thiếu úy công an và vụ án tạt acid

Ngày 19-7, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, cựu thiếu úy công an Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là chị V. (SN 1995), vợ sắp cưới của Hải, bị thương tích 46%. Chị đã có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho cha mẹ tham dự tòa do vết thương vẫn đang trong quá trình chăm sóc đặc biệt.



“Lúc ấy, bị cáo giống như một con thú”

Bị cáo Hải đã đăng ký kết hôn với chị V. vào cuối năm 2017 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác, Hải ghen tuông nên nảy sinh ý định hủy hoại nhan sắc chị V. Hải mua một can 38 lít acid sunfuric đậm đặc 98% với giá 380.000 đồng đem về nhà. Ngày 1-1, Hải rót khoảng 300 ml từ can vào một bình nhựa, bỏ vào một túi nylon màu đen rồi điều khiển xe đến nhà chị V.

Đến nơi, Hải nói với cha chị V. là muốn gặp con gái ông để nói chuyện. Khi nghe cha gọi, chị V. từ trên lầu hai xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải mang bình acid vào rồi tạt thẳng vào mặt và người chị V. Một ít acid cũng văng trúng phần cổ của cha và mẹ chị V. gây bỏng nhẹ. Hậu quả là chị V. bị thương tích là 46%, riêng phần mặt thì bị bỏng nặng, vì thế đã yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Tại tòa, Hải bình tĩnh, trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX. Bị cáo nói khi yêu, hai bên đều hiểu và chấp nhận cả ưu lẫn khuyết điểm của nhau. “Bị cáo yêu thương V. Trước đó, bị cáo và V. ít khi có mâu thuẫn, nếu có cũng nhỏ và cả hai thường ngồi lại nói chuyện với nhau nên giải quyết ngay” - Hải nói.

Về lý do tạt acid, Hải nói rằng là do vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn của vợ sắp cưới với một người đàn ông khác. Từ đó bị cáo thường xuyên mất ngủ, bực tức, stress triền miên mà không chia sẻ được với ai. Sau khi hai bên mâu thuẫn và chị V. nói lời chia tay thì Hải càng bị ức chế. “Bị cáo lúc đó giống như một con thú vậy, căng thẳng, muốn bùng cháy thiêu đốt mọi thứ chứ không bình tĩnh trả lời HĐXX như lúc này” - Hải trình bày.



Bị cáo Trương Nam Hải tại tòa. Ảnh: VK

Nại ra lý do khó chấp nhận

Hải không nhờ luật sư mà tự bào chữa và tại tòa, Hải nhiều lần đáp trả khá gay gắt với đại diện VKS và luật sư của bị hại. Trả lời kiểm sát viên, Hải khai tạt acid theo chiều ngang, phạm vi ảnh hưởng từ phần vai bị hại trở xuống dưới. Nhưng bị cáo bị tuột tay, chai acid văng ra bắn trúng vào mặt chị V. và người cha mẹ chị V. Bị cáo cũng chỉ thừa nhận tạt acid vào chị V. một lần, trong khi cha mẹ bị hại khẳng định bị cáo đã có hai lần thực hiện hành vi tàn ác này.

Hải không đồng ý với quan điểm của VKS cho rằng hành vi của bị cáo là tàn ác, quyết liệt và gây thương tích cho nhiều người. Bị cáo nại lý do đây là hành động bột phát nhằm giải tỏa căng thẳng trong quan hệ với chị V. suốt thời gian dài.

Bị cáo còn khai chỉ biết sơ sơ là acid có thể gây bỏng cho da, không biết rõ mức độ nguy hiểm của loại acid đậm đặc dùng để gây án. Trước lời khai này, đại diện VKS đã tỏ rõ sự không hài lòng vì bị cáo là người có học thức, từng làm nhiệm vụ PCCC nên không thể không biết tác hại của acid.

Hải cũng phủ nhận lời khai trước đó nói rằng bị cáo có ý định tự tử sau khi tạt acid chị V. “Lúc đó bị cáo hoang mang, lo sợ nên mới khai như vậy. Còn thực tế thì không đúng” - Hải nói. Đại diện VKS truy: “Tạt acid xong, bị cáo còn đủ bình tĩnh để nói cha mẹ chị V. gọi cơ quan công an đến bắt mình đi. Vậy mà bị cáo nói là hoang mang, sợ hãi. Ai làm gì mà bị cáo sợ?”.

Đáp lại, Hải nói lạnh lùng: “Không phải là bị cáo sợ mà theo diễn biến lúc đó. Sau khi tạt acid, bị cáo bị cha chị V. đẩy ra ngoài. Lúc này, ngoài việc chờ công an đến bắt thì không lẽ bị cáo lại bỏ chạy để dính thêm lệnh truy nã nữa. Bị cáo cũng không có ý định tự tử, vì tạt xong thì lượng acid trong chai hết rồi. Ngoài ra, cha mẹ bị cáo đã lớn tuổi nên cần bị cáo chăm sóc. Bị cáo thấy việc này không liên quan đến vụ án nên không muốn tiếp tục đôi co với kiểm sát viên”.