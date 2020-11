Thông tin mới vụ bị khởi tố vì tố cáo phó giám đốc công an

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Hoàng Khanh (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội vu khống.

Trước đó, ngày 10-12-2019, VKSND tỉnh Bình Dương ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT để điều tra để làm rõ chữ ký trong đơn cầu cứu của bị can Khanh và làm việc với người bị hại là ông D. (Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương)

Đến đầu năm 2020, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm định chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Đến ngày 28-9, cơ quan công an lại ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can.

Ngày 21-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra kết luận điều tra bổ sung vụ án lần hai xác định bị hại là ông D. và Khanh không quen biết.

Tuy nhiên, bị can Khanh đã lợi dụng hợp đồng ủy quyền, làm đơn tố cáo nêu tên đích danh ông D. gửi đến cơ quan chức năng. Nội dung đơn tố cáo cho rằng ông D. có chức vụ vì vậy Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương nể nang không tổ chức thi hành án.

Hành vi trên của bị can đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự , uy tín , làm giảm lòng tin của nhân dân, đồng nghiệp đối với ông D.

Ngoài ra, theo kết luận trưng cầu giám định bổ sung xác định chữ ký trong đơn cầu cứu của bị can Khanh gửi các cơ quan chức năng do cùng một người ký ra.



Ông Khanh. Ảnh: VH.

Như PLO đã đưa tin, năm 2011, giữa bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) và ông Trần Minh (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có quan hệ vay mượn tiền. Sau đó, bà Thủy khởi kiện ông Minh ra tòa để đòi tiền.

TAND TP Thủ Dầu Một ban hành quyết định thỏa thuận giữa các đương sự có nội dung ông Minh có trách nhiệm hoàn trả cho bà Thủy 13,5 tỉ đồng và quyền yêu cầu cơ quan THA thi hành quyết định.

Bà Thủy làm giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Khanh thực hiện tất cả công việc THA. Sau đó, cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận trên.

Ông Khanh đã làm đơn tố cáo cho rằng ông D. (em vợ ông Minh) đã can thiệp khiến cơ quan THA nể nang, không tích cực xác minh tài sản để tổ chức THA.

Ngày 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ án kéo dài gần ba năm với ba lần ra kết luận điều tra, một lần tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và VKSND tỉnh Bình Dương từng ra quyết định hủy quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.