Thông tin mới vụ năm bị can kêu oan

Sáng 1-8, VKSND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với anh Nguyễn Anh Duy, 23 tuổi, ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau. Lý do đình chỉ là không đủ căn cứ kết luận có sự việc phạm tội đối với Duy. Đây là một trong những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo Điều 157 BLTTHS.



Đình chỉ một người, truy tố bốn người còn lại

Anh Duy là một trong năm bị can của vụ chém người gây thương tích 45% xảy ra từ đầu năm 2015. Vụ án này VKSND TP Cà Mau ba lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cơ quan này thừa nhận việc chậm ban hành các quyết định liên quan đến vụ án và việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ ba là vi phạm tố tụng. Tuy nhiên, việc vi phạm là do tính chất phức tạp của vụ án, phải xin ý kiến chỉ đạo của các cấp nhiều lần nhằm tránh oan, sai cũng như bỏ lọt tội phạm.

Cùng ngày 1-8, VKSND TP Cà Mau cũng ban hành cáo trạng lần hai, tiếp tục truy tố bốn bị can còn lại của vụ án là Đặng Hữu Thời, Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam và Lê Phước Trung về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS 1999.

Theo cáo trạng mới ban hành hôm qua, 1-8, khoảng 23 giờ 30 ngày 14-3-2015, Thời và bạn đi bộ về nhà thì bị một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người đi mô tô rượt chém. người bạn trốn được nên không bị thương, còn Thời bị chém ở đầu và vai. Khi phát hiện chém nhầm thì nhóm thanh niên bỏ đi. Sau đó, Thời về nhà mình lấy ba mã tấu đựng trong bao nylon, tìm người đã chém để trả thù.

Thời gọi điện thoại cho Long nói là đụng chuyện và hẹn gặp nhau ở đây. Lúc này, Long gọi điện thoại cho Nam rủ đi đánh nhau. Sau đó, Thời nhờ người đến chở Long và Nam đến chỗ hẹn gặp mình và Nguyễn Anh Duy cùng một số người bạn. Khi gặp nhau, Thời kể lại việc bị chém nhầm rồi bảo tất cả đợi những người đã chém mình tới để “xử” lại.

Rạng sáng 15-3-2015, Thời và nhóm thanh niên này chém một người gây thương tích. Sau khi phát hiện đã chém nhầm người (là bị hại của vụ án, bị thương tích 45%), Thời kêu tất cả rút khỏi hiện trường. Thời được đưa vào BV đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Thời trốn bệnh viện về nhà…



Nguyễn Anh Duy và mẹ trong ngày được đình chỉ điều tra. Ảnh: PL

Bắt nhầm người rồi thả

Tuy nhiên, theo trình bày của các bị cáo thì câu chuyện hoàn toàn khác.

Đó là sau khi bị thương nặng, Thời được chở đi cấp cứu. Hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng bệnh của Thời: Thời nhập bệnh viện lúc 2 giờ 5 phút và bị thương nặng. Trưa hôm sau, ngày 15-3-2015, do là thứ Bảy nên vợ Thời chở Thời về nhà, dự kiến thứ Hai sẽ trở lại bệnh viện.

Đến buổi chiều cùng ngày, công an xã mời Thời đến và bắt giữ. Sở dĩ Thời bị bắt giữ là do trước đó công an xã mời Long (15 tuổi) đến làm việc và Long khai đêm 14 rạng ngày 15 Long được Thời rủ đi chém trả thù…

Từ lời khai của Long, sáu thanh niên bị bắt giữ gồm Thời, Nguyễn Anh Duy, Nam, Trung, Hà Gia Nguyên và Lâm Tấn Phong. Trong đó, Nguyên và Phong bị bắt khẩn cấp nhưng sau đó được thả do anh Phong tại thời điểm xảy ra vụ án đang làm việc ở quán karaoke (có chủ quán xác nhận và camera ghi lại hình ảnh). trong khi đó, anh Nguyên từng viết “tờ nhận tội” nhưng đêm đó làm việc ở một nhà nghỉ cách hiện trường hơn 150 km (có chủ nhà nghỉ xác nhận và hình ảnh chứng minh).

Điều đáng chú ý là Nguyên dù có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nhưng quá trình bị tạm giữ chín ngày vẫn có lời khai chi tiết mô tả tỉ mỉ hành vi phạm tội của mình và những người khác.

Các bị can đã nói gì?

Quá trình tạm giữ, Thời, Nam, Trung, Phong, Nguyên đều nhận tội, riêng Nguyễn Anh Duy liên tục kêu oan.

Duy khai sở dĩ hôm đó Duy bị bắt là do Duy đang đi sinh nhật cùng Nguyên thì bị công an chặn đường mời Nguyên và do Nguyên và Duy đi cùng xe nên cả hai cùng về trụ sở Công an TP Cà Mau. sau đó, Nguyên và Duy bị bắt giữ. Duy khai bị còng tay và bị đánh rất nhiều nhưng Duy không thừa nhận. Thực tế đêm đó Duy đang uống bia tại nhà trọ, có ba người bạn làm chứng. Duy khai cặn kẽ tên từng người bạn. Các bạn của Duy cùng đứng ra làm chứng nhưng không lời khai nào được công an chấp nhận.

Long khai sở dĩ nhận tội và khai ra những bị cáo khác là do Long bị đánh, bị bỏ đói. Long cho rằng đêm đó Long đi ăn bánh mì với hai người bạn tên Nam (tức Nguyễn Phương Nam) và Duy (tức Lê Hà Duy), sau đó về nhà ngủ. Từ đó cơ quan tố tụng đã nhầm thành Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Anh Duy nên bắt nhầm họ. Ngoài ra, suốt quá trình điều tra, cha mẹ của Long không được mời làm giám hộ trong khi lúc bị bắt Long mới hơn 15 tuổi.

Thời khai công an nói với mình rằng Long đã khai Thời là chủ mưu và đánh, ép Thời nhận tội, nếu nhận tội sẽ cho về điều trị vết thương. Do vết thương đau nhức và bị đánh đau nên Thời nhận tội.

Nam khai đêm xảy ra vụ án Nam đi ăn cháo cùng Lê Phước Trung, sau đó về nhà ngủ. Nam nhận tội là do bị công an đánh ép. Trung khai đêm đó Trung đi ăn cháo với Nam, sau đó về nhà ngủ cùng hai con. Trung bị công an đánh ngất xỉu nên ký nhận vào biên bản.