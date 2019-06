Thông tin mới vụ nữ sinh tố bị sàm sỡ trên xe Phương Trang

Nữ sinh L. (SN 1999, ngụ Khánh Hoà, sinh viên trường Đại học Văn Lang TP.HCM) tố cáo phụ xe Võ Quang Lực nhân viên của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (Công ty Phương Trang) sàm sỡ, quấy rối cô trên xe khách cho biết, hiện đơn tố giác của cô đã được gửi đến công an quận Bình Thạnh, TP.HCM.



Em L. trao đổi với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ. Ảnh: MINH VƯƠNG

Theo đó ngày 13-6, L. đã đến trụ sở công an quận 7 để nộp đơn tố giác. Tuy nhiên, cơ quan này không nhận đơn với lý do trụ sở của Công ty Phương Trang có trụ sơ tại quận 1.

Khi đến nộp đơn tại công an quận 1 thì L. được đơn vị này yêu cầu đến công an quận Bình Thạnh với lý do vụ việc xảy ra trên xe khách và nơi xe đến là Bến xe Miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh.

PV đến cơ quan công an quận 1, Trung tá Nguyễn Sơn Tùng, phó đội trưởng đội tổng hợp, cho biết việc nữ sinh L. có đến cơ quan công an quận 1 để nộp đơn tố giác hành vi của ông Lực. Nhưng cơ quan đã hướng dẫn nộp tại công an quận Bình Thạnh là đúng với quy định vì sự việc xảy ra ở đâu thì tố giác tại đó. Còn việc nữ sinh L. muốn khởi kiện bằng vụ án dân sự thì nộp đơn tại toà án quận 1.

Khi đến liên hệ với công ty Phương Trang tại quận 1, phóng viên vẫn không được bộ phận có chức năng phát biểu trả lời với lý do bận họp, và yêu cầu để lại thông tin để sắp xếp một cuộc hẹn để trao đổi.

Trước đó ngày 12-6, em L. đã tiếp xúc với và chính thức nhờ luật sư của Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM bảo vệ mình. Tại buổi tiếp xúc này, L. đã ký phiếu yêu cầu hai luật sư là Trần Ngọc Nữ và Đỗ Ngọc Thanh tham gia bảo vệ cho cô.

Trong đơn tố giác, L. cũng nêu rõ nội dung yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi sàm sỡ, làm nhục người khác của ông Lực là nhân viên của Công ty Phương Trang.