Thông tin mới vụ tòa yêu cầu 2 công an làm tường trình

VKSND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng tiếp tục truy tố Phạm Văn Đức về tội hủy hoại tài sản theo khoản 1 Điều 178 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Theo cáo trạng mới, Đức đã làm hư hỏng máy in hiệu Epson L360 trị giá 3,8 triệu đồng của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ tin học Chi nhánh La Gi (do Phạm Trọng Hiếu là đại diện theo pháp luật) và một màn hình máy tính hiệu LG 20 inch trị giá 1 triệu đồng.

Cáo trạng còn cho rằng đối với màn hình máy tính hiệu LG theo xác định lại của công an là 20 inch. Quá trình điều tra bị cáo Đức và anh Hiếu đều cho rằng thuộc sở hữu của mình nhưng cả hai đều không cung cấp được hóa đơn, chứng từ tài sản nên không có căn cứ để xác định chủ sở hữu.

“Sau ba năm tôi phản ứng về màn hình LG bị vỡ thì nay cơ quan tố tụng cho rằng không rõ màn hình là của ai. Tôi không đồng tình khi VKS tiếp tục truy tố tôi làm hư hỏng máy in hiệu Epson L360 trị giá 3,8 triệu đồng, nên sẽ kêu oan tiếp” - bị cáo Đức nói.



Ông Phạm Văn Đức. Ảnh: CTV

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 9-5-2017, cha ruột của Đức đón xe taxi từ khách sạn Thanh Bình đến nhà riêng của Đức ở thị xã La Gi. Đức nghi ngờ em ruột Phạm Trọng Hiếu đuổi cha mình ra khỏi nhà (là khách sạn Thanh Bình) nên đã gọi cho Hiếu để hỏi chuyện nhưng anh này không nghe máy.

Đức chạy xe qua khách sạn để gặp anh Hiếu thì hai bên lời qua tiếng lại. Đức dùng tay đẩy một số đồ vật xuống nền gạch khách sạn nên bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản.

Cuối năm 2018, TAND thị xã La Gi xử sơ thẩm nhận định tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 6 triệu đồng. Từ đó Đức bị phạt sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phải bồi thường cho công ty hơn 6 triệu đồng.

Đức kháng cáo kêu oan cho rằng tài sản bị thiệt hại là của khách sạn Thanh Bình do bị cáo làm đại diện pháp nhân chứ không phải của công ty. Trong khi phía bị hại Hiếu kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Đức.

Tháng 8-2019, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để cấp sơ thẩm giải quyết lại từ đầu.

Theo tòa tỉnh, biên bản ngày 9-5-2017 do hai công an viên Nguyễn Duy Hải và Đỗ Văn Tưởng thuộc Công an phường Phước Hội (thị xã La Gi) ghi nhận tài sản bị thiệt hại có một tivi màn hình 21 inch bị vỡ. Tuy nhiên, hội đồng định giá lại xác định màn hình máy tính hiệu LG 19 inch bị vỡ.

Như vậy hai màn hình trên có phải là một hay không? Từ đó tòa yêu cầu hai công an có bản tường trình. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu làm rõ ba bản kết luận định giá tài sản với ba kết quả khác nhau (lúc cho rằng tài sản bị thiệt hại 3 triệu 450 ngàn đồng, khi thì 7,7 triệu đồng và khi lại hơn 6 triệu đồng).

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trích khoản 1 Điều 178 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017