Thông tin tiếp vụ xô xát từ chuyện mất cây cảnh

Tòa yêu cầu làm rõ vật chứng Cuối tháng 11-2018, TAND TP Hội An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhường hai năm tù. Tháng 4-2019, TAND tỉnh Quảng Nam xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Theo TAND tỉnh, các văn bản tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An ban đầu đều không đề cập đến cây bồ cào. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, CQĐT lại căn cứ vào lời khai của người bị hại để xác định có vật chứng này, dẫn đến nội dung vụ án thay đổi theo lời khai của người bị hại. CQĐT cũng chưa cho các bên đối chất để làm rõ các điểm mâu thuẫn. Việc Nhường thừa nhận dùng cây bồ cào để dọn cỏ không thể khẳng định bị cáo dùng hung khí này đánh người bị hại. Lời khai của ông Dũng chưa thống nhất, việc ông này gây thương tích cho bị cáo cũng chưa được làm rõ. Theo kết quả giám định, thương tích của Nhường do vật tày gây ra là phù hợp với đầu cán gỗ cây ba chĩa, phù hợp với lời khai của người bị hại tại tòa. Tòa cấp sơ thẩm chỉ điều tra, xử lý bị cáo mà không xử lý hành vi của người bị hại là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Sau khi tòa phúc thẩm hủy án, CQĐT tiến hành điều tra bổ sung và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố. Cuối tháng 8-2020, TAND TP Hội An xử sơ thẩm (lần hai), trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề. Trong đó, tòa yêu cầu làm rõ vật chứng là cây bồ cào, nguyên nhân không thu thập cây bồ cào và có hay không việc bị cáo dùng nó để đánh nhau với người bị hại.