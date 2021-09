(PLO)- Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận danh sách đối tượng được thí điểm cấp "thẻ xanh COVID-19" gửi về Cục C06, Bộ Công an để cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ kiểm soát lưu thông của Công an TP.