Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án ông Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) cùng các đồng phạm đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố.

Động thái này được đưa ra sau khi CQĐT khởi tố thêm ba bị can vào ngày 26-5, nâng tổng số bị can vụ án lên 19 người.

Ông Hùng và Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.



Bị can Lê Tấn Hùng. Ảnh: CACC

Các bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô là Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.



Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí là Vân Trọng Dũng (cựu chủ tịch hội đồng thành viên Sagri), Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu phó chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương.

Thêm vào đó, bị can Hồ Văn Ngon (cựu phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên Sagri) vừa bị khởi tố, bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (nguyên kiểm soát viên Sagri) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm. Cùng tội danh bị đề nghị này còn có bị can Dư Quang Huy (cựu Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, hiện là Trưởng phòng quản lý đất, Sở TNMT TP.HCM) vừa bị khởi tố sau.

Bị can Lê Thị Diệp Cẩm (cựu phó trưởng phòng nhân sự hành chính Sagri) vừa bị khởi tố, nay bị đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm.

CQĐT giữ nguyên quan điểm của bản kết luận điều tra trước về vụ án này. Trước đó, VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án sai phạm. Cụ thể xác định rõ thời điểm và thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Kết luận điều tra bổ sung cho biết hậu quả thiệt hại và thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước do các bị can gây ra là hơn 672 tỉ tại thời điểm khởi tố vụ án.

Theo kết luận điều tra vào tháng 3-2021, ông Hùng là một cán bộ đảng viện đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Sagri chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ du lịch khống tham ô hơn 13,3 tỉ đồng.



CQĐT xác định số tiền chiếm đoạt trên ông Hùng sử dụng vào mục đích cá nhân và vụ lợi cho nhóm của ông ở Sagri. Khi đoàn thanh tra kiểm tra, Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc thống nhất với các cá nhân ở hai công ty du lịch cùng thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.



Đối với việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9), ông Hùng và các đồng phạm thuộc Tổng công ty đã thực hiện không đúng quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tài sản, xâm phạm trực tiếp, nghiêm trọng đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

Cụ thể là không tiến hành thẩm định giá xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.