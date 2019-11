Tỉnh Bình Dương thông tin về vụ cựu bí thư Bến Cát

Sáng 8-11, tại buổi cung cấp thông tin báo chí, Tỉnh ủy Bình Dương đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu bí thư thị xã Bến Cát) đến các cơ quan báo chí.



Ông Bùi Hữu Toàn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, thông tin về một số vấn đề liên quan đến vụ việc của cựu bí thư thị xã Bến Cát. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin: Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, Bình Dương), tại thời điểm này không thể khẳng định ông Khanh có tội hay không, khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật.

"Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định vụ án này được các cơ quan tố tụng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cơ quan tòa án có trách nhiệm làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ án trước khi tuyên án" - ông Toàn nói.



Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu. Ảnh: LÊ ÁNH

Về việc có hay không việc phân biệt đối xử giữa ông Khanh và ông Trương Tấn Dũng (nguyên phó bí thư, chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) nhiệm kỳ 2011-2016, ông Toàn cho hay: Ông Khanh có vi phạm và đã được các cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật. Tháng 12-2016, ông Khanh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được phân công làm tổ trưởng một tổ giúp việc.

"Sau đó, các cơ quan chức năng đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo và đã thụ lý, giải quyết theo quy định của Đảng và Nhà nước. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Khanh"- ông Toàn cho hay.



Khu đất bị cáo Nguyễn Hồng Khanh mua lại của Công ty An Tây. Ảnh: LÊ ÁNH

Liên quan đến việc ông Dũng có nguyên vọng trở về ngành công an tiếp tục công tác, ông Toàn cho biết: "Sau khi được Bộ Công an tiếp nhận ông Dũng đã về nhận công tác tại Công an tỉnh Bình Dương từ tháng 2-2017. Như vậy, có thể khẳng định không có sự phân biệt đối xử, không có bè phái trong việc phân công công việc"- ông Toàn nói.

Về thông tin vợ ông Khanh có đơn tố cáo cho rằng "do ông Khanh tố cáo lãnh đạo tỉnh nên bị xử lý hình sự", ông Toàn nói: Cho đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của ông Khanh và người thân ông Khanh, cũng không nhận được bất cứ văn bản nào của cơ quan chức năng trung ương hoặc cơ quan báo chí chuyển đến.

"Đây là vụ việc hình sự, được cơ quan tố tụng thực hiện theo trình tự thủ tục của pháp luật quy định nên không ai có thể can thiệp hoặc lợi dụng vụ án để trù dập cán bộ"- ông Toàn khẳng định.



Các bị cáo trong phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 4-1. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, ngày 4-11, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh cùng 6 bị cáo khác được đưa ra xét xử nhưng phiên toàn bị tạm hoãn ngay trong ngày đầu tiên. Lý do: thiếu chứng cứ quan trọng của vụ án là lời khai của bà Nguyễn Hiệp Hảo (đang định cư tại Mỹ). Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành ủy thác tư pháp (để lấy lời khai bà Hảo) và đến nay chưa có kết quả.

Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục mở lại vào ngày 18-11 tới.