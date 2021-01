Tình tiết mới vụ điêu đứng với hợp đồng giả cách

Cán bộ thẩm định đã nghỉ việc Mới đây trao đổi với PLO, ngân hàng cho biết ngày định giá ghi nhận trên hồ sơ là 25-7-2017, cán bộ ngân hàng đã đến thực tế tài sản dưới sự hướng dẫn của ông T. (kèm bìa đỏ bản gốc), chứng minh bằng biên bản định giá có xác nhận của ông T. Tuy nhiên, trao đổi với PV, bà L. khẳng định không có cán bộ ngân hàng nào đến thẩm định. Ngân hàng cho biết do cán bộ đi thẩm định thực tế hiện đã nghỉ việc, các file ảnh lưu trong máy do quá trình bàn giao bị thất lạc. Tuy nhiên tài sản đứng tên ông T., do ông T. dẫn đến trực tiếp và ký xác nhận trong biên bản định giá là chính xác và đủ căn cứ. Về đề nghị của bà Liên bán lại tài sản thế chấp bằng với số tiền sau khi đã miễn lãi quá hạn, giảm lãi trong hạn, ngân hàng cho rằng đây là tài sản của ông T. đang thế chấp tại ngân hàng nên ngân hàng vẫn tôn trọng quyền tự bán tài sản để trả nợ của ông T., dù ông T. đang phát sinh nợ xấu. Do ông T. không tự nguyện bán tài sản nên ngân hàng đã khởi kiện ra tòa. Hiện nay, vụ việc đang được TAND quận 7 thụ lý nên vụ việc sẽ được giải quyết theo quy định. Ngân hàng cho rằng tài sản hiện tại thuộc quyền sở hữu của ông T. nên việc bà Liên có nhu cầu mua thì phải gặp ông T. trao đổi trực tiếp. Nếu ông T. có đề nghị miễn giảm lãi để tất toán toàn bộ khoản vay rút tài sản thì ngân hàng sẽ cân nhắc trên quan điểm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của ngân hàng.