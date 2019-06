Tòa án huyện bồi thường gần 300 triệu cho thuyền trưởng bị oan

Chiều 10-6, anh Đặng Ngọc Thanh (ngụ Bến Tre) cho biết TAND huyện Châu Thành đã mời anh tới toà và trao đủ số tiền bồi thường gần 300 triệu đồng bồi thường oan.

“Vậy là một chặng đường dài kéo dài hơn năm năm chính thức khép lại từ hôm nay. Năm năm, gia đình chúng tôi phải trải qua nhiều biến cố, đang là người được tự do bỗng dưng bị bắt tạm giam dẫn đến mắt cũng bị mờ. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của báo Pháp Luật TP.HCM cùng với Luật sư Nguyễn Tuấn Lộc (Đoàn Luật sư TP.HCM) mà tôi đã được thả tự do, được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Từ nay, TAND huyện Châu Thành sẽ không còn cơ hội bắt tôi phải đi tới đi lui tới toà nữa”, anh Thanh, chia sẻ.

Với số tiền gần 300 triệu đồng, anh Thanh cho biết hai vợ chồng anh sẽ dùng để trả nợ cho ngân hàng, số tiền còn lại sẽ nuôi ba con nhỏ ăn học. Hiện tại anh vẫn tiếp tục công việc làm thuyền trưởng.



Hai vợ chồng anh Đặng Ngọc Thanh giờ mới có thể yên tâm ổn định cuộc sống. Ảnh NGÂN NGA

Như PLO đã phản ánh, năm năm trước, anh Thanh được ông Phạm Thanh Sang (chủ một sà lan) thuê làm thuyền trưởng lái sà lan trên sông Vàm Cỏ. Sau đó, do có việc gấp nên anh Thanh giao lại sà lan cho ông Sang. Ông Sang lái tàu được một đoạn, tiếp tục giao lại cho anh Võ Văn Quốc là phụ tàu lái. Do không chú ý quan sát, Quốc lái sà lan tông chìm một chiếc ghe khiến ba mẹ con tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành (Long An) đã tuyên phạt anh Thanh bảy năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Sau đó TAND tỉnh Long An đã hủy án sơ thẩm. Đến tháng 10-2015, sau bảy tháng bị tạm giam, anh Thanh được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do hành vi không cấu thành tội phạm.



Sau hai năm TAND huyện Châu Thành công khai xin lỗi thì nay anh Thanh mới được nhận được tiền bồi thường. Ảnh: NGÂN NGA

Cuối năm 2017, TAND huyện Châu Thành, Long An công khai xin lỗi anh Thanh nhưng chỉ đồng ý bồi thường 162 triệu đồng. Từ đó anh Thanh làm đơn khởi kiện ra TAND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) nơi anh Thanh cư trú.

Năm 2018, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã xử sơ thẩm buộc toà cùng tên là TAND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Đặng Ngọc Thanh gần 300 triệu đồng do đã kết án oan.

Sau đó TAND huyện Châu Thành đã kháng cáo bản án.

Ngày 25-2, TAND tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của TAND huyện Châu Thành (tỉnh Long An), giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc phải bồi thường cho anh Đặng Ngọc Thanh gần 300 triệu đồng.