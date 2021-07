Ngày 5-7, Chánh án TAND TP.Tân An (tỉnh Long An) đã có thông báo về việc tạm dừng xét xử để phòng chống dịch COVID-19 gửi đến các nơi.



Theo thông báo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc tạm dừng tiếp dân và chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Long An về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh, TAND TP Tân An tạm dừng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc trong thời hạn 14 ngày kể từ 5-7.



Thông báo của TAND TP.Tân An. Ảnh: H.Y

Kể từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới, đơn vị tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và ngưng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở.

Trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện ngay theo yêu cầu của pháp luật như giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền gửi các tài liệu đến tòa thông qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án.



Toà cũng tạm dừng việc hòa giải đối thoại tại tòa án theo quy định Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án năm 2020.



Công chức, người lao động của đơn vị sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị.

Đơn vị cũng đưa có số điện thoại liên hệ cần thiết 0907.658.158 hoặc 0973.192.122