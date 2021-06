Đã kiện bổ sung ban quản lý chợ, tại sao vẫn đình chỉ? Trước khi khởi kiện, tôi từng tố cáo hành vi thu giữ hàng hóa ra công an để điều tra về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, công an và VKSND TP Cao Lãnh nhận định BQL chợ thực hiện nhiệm vụ do UBND TP Cao Lãnh giao, không có dấu hiệu của tội phạm. Do đó, vợ chồng tôi kiện chủ tịch UBND và UBND TP Cao Lãnh. Yêu cầu khởi kiện bổ sung lần thứ ba của tôi là chủ tịch UBND, UBND TP Cao Lãnh, BQL chợ, Phòng Tài chính - Kế hoạch (thuộc UBND TP Cao Lãnh, tham gia với tư cách người liên quan) phải liên đới bồi thường số hàng hóa bị thu giữ trái phép (gần 500 triệu đồng), chứ không phải yêu cầu bồi thường do quyết định hành chính gây ra. Bà ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC