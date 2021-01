Tòa hoãn xử vì sức khỏe của bị cáo, bị hại không đảm bảo

Tuy nhiên, như ba lần mở phiên tòa trước đó, tòa phải hoãn xử vì lý do sức khỏe của bị hại và hai bị cáo. Tòa sẽ thông báo ngày mở lại phiên tòa sau.

Đáng chú ý là luật sư của bị cáo Phan Văn Hùng (61 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) vắng mặt tại tòa không lý do. Hai lần trước, luật sư này cũng vắng mặt dù được triệu tập hợp lệ với lý do trùng lịch xét xử một vụ án khác.

Ông Văn Hùng cho biết suốt 7 năm đường xa lặn lội khiến sức khỏe ông suy kiệt. Ba lần luật sư vắng mặt ông đều phải xin hoãn vì không thể tự bào chữa.



Án sơ thẩm của tòa này từng hai lần bị hủy vì chưa đủ cơ sở kết tội bị cáo Văn Hùng có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.



Bị cáo Văn Hùng kêu oan từ khi bị bắt tạm giam. Bị cáo cho rằng mình không có bất cứ hành vi nào uy hiếp tinh thần hay tước đoạt sự tự do thân thể, tự do dịch chuyển của bị hại. Bị cáo chỉ ngồi chờ bị hại trả tiền nợ như bị hại đã hứa hẹn rồi về lại Cần Thơ cho kịp chuyến xe đò.



Như PLO từng nhiều lần thông tin, vụ án này là một trong 19 vụ án lâu năm, có nhiều khiếu nại kéo dài mà HĐND TP.HCM giám sát kết quả giải quyết.

Ông Lê Văn Minh nợ ông Văn Hùng 80 triệu đồng. Ngày 16-7-2014, ông Văn Hùng đi từ Cần Thơ lên TP.HCM lấy tiền ông Minh còn nợ.



Quán cà phê đông khách nơi các bên nói chuyện nợ nần.

Tại một quán cà phê đông khách ở quận Tân Bình , ông Văn Hùng và một chủ nợ khác là ông Xuân Hùng nói chuyện nợ nần với ông Minh. Hai ông Hùng này không biết nhau trước đó.

Ông Xuân Hùng gọi hai người khác đến quán. Hai người này yêu cầu ông Minh ghi giấy nợ, kêu người nhà mang tiền hoặc giấy tờ đến giải quyết. Riêng ông Văn Hùng ngồi qua một bàn khác để chờ ông Minh trả nợ.

Trên đường đến quán, vợ ông Minh báo công an phường. Khoảng 13 giờ, hai chiến sĩ đến nhưng tất cả đều nói đang bàn chuyện nên công an ra về. Vợ ông Minh tiếp tục gọi điện thoại. Công an phường đến và mời tất cả về phường.

Ông Văn Hùng, ông Xuân Hùng và hai người nữa cùng bị khởi tố về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Đến nay, CQĐT và VKS đã thay đổi tội danh đối với hai ông Hùng và một người nữa thành tội giữ người trái pháp luật.