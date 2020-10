Tòa nghe ghi âm phiên xử để nghị án

Bị cáo: “Muốn chốt nợ để trả mà không được” Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 7-2010, bà Ngô Minh Chiến ký hợp đồng vay của ông NVT 9 tỉ đồng với lãi suất 2%/tháng tại phòng công chứng. Tháng 4-2012, hai bên chốt lại số nợ còn 2,9 tỉ đồng (gồm 2,5 tỉ đồng tiền gốc và 400 triệu đồng tiền lãi). Sau đó bà Chiến không trả được nợ nên tháng 11-2013, ông T. đã làm đơn tố cáo bà Chiến chiếm đoạt của ông 2,9 tỉ đồng. Bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập đến làm việc, bà Chiến thừa nhận món nợ, khẳng định việc vay mượn này là quan hệ dân sự, không có sự gian dối và bà không hề có ý định bỏ trốn để né tránh việc trả nợ. Một năm sau (tháng 11-2014), Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, bắt tạm giam bà Chiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì cho rằng bà đã chiếm đoạt tiền của ông T. Một tháng sau khi phát hiện bà Chiến có thai, cơ quan điều tra mới cho tại ngoại đến nay… Tại tòa, bị hại T. khai trong quá trình vay mượn, đôi bên xảy ra tranh cãi. Tại cơ quan công an, ông nghe bà Chiến nói đã trả hết nợ nên mới đi tố cáo. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy nói về việc bà Chiến đã trả hết nợ cho ông. Bị cáo Chiến không đồng ý với cáo buộc của VKS và cho rằng mình bị truy tố oan. Bà thừa nhận nợ gốc, lãi còn lại với ông T. là 4,8 tỉ đồng. Bà khẳng định bao năm nay bà muốn chốt nợ với bị hại nhưng không được.