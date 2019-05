Toà nghị án kéo dài nhưng không lập biên bản

Nội dung vụ án Gia đình bà Sự buôn bán tạp hóa ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu. Gia đình chị Hồng Thị Bích Ngân cách nhà bà Sự con đường mương, thường xuyên mua hàng, có đôi khi nợ tiền. Ngày 4-3-2017, bà Sự gặp chị Ngân đòi tiền thì xảy ra cự cãi và đánh nhau. Công an xã Vĩnh Trạch hòa giải không thành, đang tiếp tục xác minh để mời hòa giải tiếp thì 13 ngày sau xảy ra chuyện lớn. Hôm đó bà Sự xách giỏ đi chợ Vĩnh An thì gặp chị Ngân. Theo cáo trạng thì do “nhìn cái mặt chị Ngân thấy ghét” nên phía bà Sự ẩu đả với chị. Khi được can ngăn thì mọi người ra về. Tuy nhiên, khi đến cầu Vĩnh An , nhóm bà Sự lại gặp nhóm chị Ngân. Bà Sự nhào đến chị Ngân. Cả hai ngồi đè lên người nhau đánh qua đánh lại bằng tay không. Lúc này bà Nhị (chị dâu bà Sự) thấy vậy bèn nhào đến đánh phụ cũng bằng tay không. Những người khác trong nhóm bà Sự và nhóm chị Ngân cầm cây, gậy gộc lao vào ẩu đả loạn xạ với nhau... Lát sau, Nguyễn Tấn Anh (em chồng chị Ngân) hay tin, lấy hai con dao chạy đến chém một nhát vào tay em rể bà Sự. Hậu quả của vụ ẩu đả là chị Ngân bị chảy máu dưới mắt và đuôi cung mày. Bà Sự và bà Nhị cũng bị bầm và sưng ở các vùng trên cơ thể. Tấn Anh bị sẹo ở vai và hông. Những người tham gia đánh nhau cũng bị vài phần trăm thương tích. Ngay hôm sau, chị Ngân có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho mình. Còn em rể bà Sự thì bảy tháng sau mới biết mình có quyền yêu cầu xử lý hình sự đối với người chém mình. Bà Sự, bà Nhị và Tấn Anh cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Hai bà bị truy tố theo khoản 2 với tình tiết có tính chất côn đồ do gây thương tích 20% cho chị Ngân. Tấn Anh bị truy tố theo khoản 1 với tình tiết dùng hung khí nguy hiểm do gây thương tích 8% cho em rể bà Sự. Thương tích của chị Ngân được xác định cụ thể là một sẹo ở đuôi cung mày phải, tỉ lệ 1%; một sẹo ở dưới mắt trái, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỉ lệ 11%; gãy xương chính mũi, không ảnh hưởng đến chức năng ngửi, tỉ lệ 9%. Tất cả thương tích do vật tày gây nên. Ngoài việc xử lý hình sự ba người, Công an TP Bạc Liêu còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 người về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.