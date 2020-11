Tòa phúc thẩm có được triệu tập thẩm phán cấp dưới?

Không ghi rõ tư cách được triệu tập Trong quyết định đưa vụ án bị cáo Trần Hữu Kiển ra xét xử số 674/2020 ngày 2-11 do thẩm phán chủ tọa phiên xử phúc thẩm ký thì hai điều tra viên, thẩm phán và thư ký phiên tòa sơ thẩm được ghi trong phần những người tham gia tố tụng khác. Cụ thể, hai điều tra viên là ông P., điều tra viên trung cấp và ông P., điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là ông Th. và thư ký T. là thư ký phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, danh sách bốn người này không nằm trong phần dành cho người làm chứng hay các chủ thể khác như bị hại, người bào chữa… Không thể làm mất địa vị pháp lý của thẩm phán Thẩm phán là những người do Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử nên khi tuyên án, họ không quyết với tư cách cá nhân mà là nhân danh Nhà nước. HĐXX cấp sơ thẩm bao gồm cả thẩm phán và hội thẩm nhân dân có địa vị pháp lý là những người tiến hành tố tụng và không thể triệu tập đến tòa. Vì nếu triệu tập thì tòa sẽ không thể xác định được họ tham gia với tư cách gì. Cạnh đó, thẩm phán phải trình bày trước tòa, có khi phải đối chất với bị cáo hay các đương sự, trong khi chính thẩm phán là người đã đưa ra phán quyết thì khó đảm bảo tính khách quan và mất đi địa vị pháp lý của người làm nhiệm vụ xét xử. Việc triệu tập thẩm phán còn dẫn đến tâm lý cho rằng thẩm phán đã làm gì sai nên mới bị triệu tập đến tòa, làm mất đi uy tín và sự độc lập trong xét xử. Cạnh đó, tính chất của xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Cấp phúc thẩm giúp sửa chữa, khắc phục những sai lầm của tòa án cấp sơ thẩm. Do vậy, nếu HĐXX cấp sơ thẩm có vi phạm thì tùy từng vi phạm, cấp phúc thẩm sẽ có thể đưa ra các hướng giải quyết như trả hồ sơ điều tra bổ sung, sửa án, hủy án… mà không cần triệu tập thẩm phán đến tòa. Một thẩm phán công tác tại TP.HCM