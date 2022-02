Điều tra, xác minh dấu hiệu cho vay lãi nặng Các tin nhắn, sổ nợ do bà T cung cấp cũng như sự thừa nhận của bà T tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cho thấy bà T cho bà H vay tiền với lãi suất 3%-4%/tháng; lãi suất ngày là 0,3%/ngày, tức 9%/tháng, 108%/năm. Theo Điều 1 Quyết định 2868 ngày 29-11-2010 của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/ năm. Như vậy, lãi suất do các bên thỏa thuận sẽ không được vượt quá: 9% x 150% = 13,5%/năm và lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng là 13,5:12 = 1,125%/tháng. Tại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã chỉ ra rằng mức lãi suất cho vay như nêu trên đã vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố, đồng thời không phù hợp Điều 468 BLDS 2015… Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên đang thụ lý tố giác tội phạm đối với bà T về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Điều 201 BLHS). Một vụ án tương tự ở Long An, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Lách đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ án được phát hiện từ việc nguyên đơn cho vay với lãi suất 9%/tháng, đi kiện đòi nợ thì bị phát hiện lãi suất cho vay vượt quá năm lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.