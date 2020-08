Tòa tuyên án tử hình người đàn ông mua bán 'hàng cấm'

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm tuyên án tử hình với bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 1979, TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Huỳnh Thanh Tuấn tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, bị cáo thay đổi toàn bộ lời khai, cho rằng mình không thực hiện hành vi sai phạm này.

HĐXX nhận định, bị cáo tại tòa đã thay đổi lời khai cho rằng mình không mua bán ma túy. Tuy nhiên, đây là quyền của bị cáo nhưng không phù hợp với tài liệu trong hồ sơ cũng như lời khai bị cáo tại cơ quan điều tra nên HĐXX không chấp nhận sự thay đổi trong lời khai của bị cáo.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần nên đây là tình tiết tăng nặng nên áp dụng mức án cao nhất.

Đối với các đối tượng tên An, Duy là những người bán ma túy và đặt mua ma túy của Tuấn, do Tuấn khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 50 phút, ngày 20-10-2018, tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, Đội CSĐTTP về ma túy (công an quận 1 TP.HCM) kiểm tra bắt quả tang Tuấn đang cất giữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Công an thu giữ trong túi của Tuấn gần 1 kg ma túy loại Methaphetamine. Tại cơ quan điều tra Tuấn khai có quen biết người tên An (không rõ lai lịch) là đối tượng bán ma túy do bạn ngoài xã hội giới thiệu.

Tuấn đã mua ma túy của An và bán lại cho đối tượng tên Duy (không rõ lai lịch) ba lần với tổng số lượng 1,7kg, tổng số tiền là gần 360 triệu đồng.

Lần thứ ba Tuấn liên lạc với An để mua 1 kg ma túy loại Methamphetamine. Khoảng 20 giờ ngày 20-10-2018, An gọi báo Tuấn điểm giao dịch là quán café trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1). Sau khi nhận “hàng” Tuấn liên lạc với Duy, được Duy hẹn địa điểm giao ma túy tại quận 1.

Tuy nhiên khi Tuấn đang vận chuyển “hàng” bị Công an kiểm tra bắt giữ cùng số tang vật trên.