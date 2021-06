Ngày 1-6, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chánh Thẩm (54 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lái xe thiếu quan sát, tông chết người

Theo cáo trạng, khoảng hơn 14 giờ ngày 17-11-2020, Thẩm điều khiển ô tô tải chở nước đá thuê chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Tân An). Khi đến giao lộ Phan Đình Phùng - Nguyễn An Ninh, Thẩm cho xe rẽ vào đường Nguyễn An Ninh thì đụng trúng vào bà L. (71 tuổi) đang đi bộ qua đường trên vạch dành cho người đi bộ. Hậu quả làm bà L. ngã xuống đường, ô tô tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Thẩm đến công an đầu thú.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Thẩm khai vào thời điểm trên, trong lúc điều khiển xe thì bị cáo có nghe điện thoại. Khi đến gần giao lộ trên, thấy tín hiệu đèn giao thông từ đèn đỏ chuẩn bị chuyển sang đèn xanh nên cho xe chạy chậm chờ hết đèn đỏ chứ không dừng lại. Khi xe chạy vào giao lộ, Thẩm lấy điện thoại cất vào túi, đồng thời cho xe chuyển hướng rẽ trái qua đường Nguyễn An Ninh nhưng không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi mẹ già. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, nhưng đại diện bị hại không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng bị cáo không thành tâm. Đồng thời đại diện bị hại cho rằng khung hình phạt cáo trạng truy tố là nhẹ, bị cáo cố tình đâm vào bị hại, khai báo không thành thật, thay đổi tư thế thi thể nạn nhân… nên yêu cầu Tòa áp dụng tình tiết tăng nặng.



Bị cáo Nguyễn Chánh Thẩm tại tòa. Ảnh: HD

Về thiệt hại, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo và người liên quan bồi thường tiền ma chay, tổn thất tinh thần, mất thu nhập do nghỉ làm để lo đám tang… tổng số tiền hơn 518 triệu đồng.

"Với vai trò là con cái, chúng tôi có trách nhiệm lo cho mẹ khi bà nằm xuống. Chúng tôi đòi bồi thường không phải vì muốn lấy lại tiền, mà sẽ dùng có tiền này đi làm từ thiện cho những người đang cần giúp đỡ. Còn bị cáo nếu thành thật nhận sai thì chúng tôi sẵn sàng bãi nại, nhưng chúng tôi thấy lời xin lỗi của bị cáo không thành tâm", đại diện bị hại nói.

Không áp dụng tình tiết tăng nặng vì không biết bị hại trên 70 tuổi

HĐXX nhận định trên cơ sở hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, nhân chứng và kết quả tranh tụng tại tòa cho thấy bị cáo đã thiếu quan sát trong lúc lái xe nên gây tai nạn khiến bị hại tử vong. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, cần có mức án tương xứng, cách li bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục chung. Tuy nhiên bị cáo đã có thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi, đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả nên tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, mức án dưới mức đề nghị của đại diện VKSND (mức đề nghị hai năm đến hai năm sáu tháng tù).

Đối với đề nghị của luật sư áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo là phạm phạm tội đối với người trên 70 tuổi, tòa cho rằng bị cáo thiếu quan sát nhưng không cố ý gây tai nạn và không xác định được bị hại là người trên 70 tuổi. Do đó tòa không chấp nhận áp dụng tình tiết tăng nặng này.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện bị hại yêu cầu bị cáo, doanh nghiệp và chủ xe liên đới bồi thường số tiền hơn 518 triệu đồng là không có cơ sở, tòa chỉ chấp nhận đối với các khoản chi phí hỏa táng, thuốc tiêm dưỡng xác, tiền tổn thất tinh thần… với tổng số tiền là 218 triệu đồng.

Ngoài ra, Tòa nhận định nạn nhân đã hơn 70, các con đã trưởng thành, không có người phụ thuộc nên không chấp nhận đối với yêu cầu trả thêm tiền cấp dưỡng hay thu nhập hàng tháng của đại diện bị hại.

Từ những nhận định này, HĐXX đã tuyên tuyên phạt bị cáo Thẩm mức án trên; đồng thời buộc chủ doanh nghiệp liên đới với bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gai đình bị hại tổng cộng 218 triệu đồng.