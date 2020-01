TP.HCM chi hơn 844 tỉ đồng lo tết cho người nghèo

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, kế hoạch của UBND TP.HCM về chăm lo tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách… dịp tết Canh Tý 2020, trong hai ngày 13 và 14-1, Sở Tư pháp dẫn đầu đoàn 31 đã phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức đi thăm một số cá nhân, đơn vị.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trưởng đoàn 31, nhấn mạnh việc chăm lo tết cho người nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của TP.

Lãnh đạo TP luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của những người dân có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn bà con ai cũng có được một cái tết ấm no nhất có thể.

Toàn TP đã lập 39 đoàn đại biểu tổ chức đi thăm, tặng quà cho nhiều đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 844 tỉ đồng.



Ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (trái), chúc tết cụ Nguyễn Văn Bảo (100 tuổi) ở quận 8. Ảnh: MINH CHUNG

Cũng trong dịp này, để kịp thời động viên các cán bộ, chiến sĩ công an đã đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP trước, trong và sau tết, đoàn 31 đã đi thăm và chúc tết một số đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.



Một số hình ảnh đoàn 31 đi chúc tết:



Đoàn 31 chúc tết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an TP.HCM. Ảnh: MINH CHUNG







Ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tặng quà ông Trần Văn Hiệp (là người Hoa có hoàn cảnh khó khăn). Ảnh: MINH CHUNG



Đoàn 31 thăm và tặng quà tết cho thương binh Đoàn Văn Năm (thứ tư từ trái qua). Ảnh: MINH CHUNG



Ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, mừng thọ cụ Phạm Thị Cưởng (100 tuổi). Ảnh: MINH CHUNG



Đoàn 31 thăm Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM. Ảnh: HOA THI



Đoàn 31 thăm gia đình ông Trần Huy Can (gia đình chính sách). Ảnh: MINH CHUNG