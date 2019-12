TP.HCM kiểm tra, xử lý các thiết bị gây nhiễu, phá sóng

Theo nội dung của công văn, UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, nắm thông tin và thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm đối với các đối tượng kinh doanh, sử dụng các thiết bị phá sóng không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96/2016 (quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Công an TP tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM. Các cơ quan hữu quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự; vận động người dân tố cáo, không tiếp tay cho các đối tượng mua bán máy phá sóng hoặc các thiết bị tương tự...



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet).

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi buôn bán, sử dụng các thiết bị phá sóng, gây nhiễu... thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường TP tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh các sản phẩm máy phá sóng. Cơ quan này tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hành vi chứa trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là các thiết bị máy phá sóng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, Cục Quản lý thị trường TP tăng cường xử lý đối với các website thương mại điện tử vi phạm quy định tại Nghị định số 52/2013 về thương mại điện tử.

UBND TP yêu cầu Cục Hải quan TP phải tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyến trái phép hàng hóa qua biên giới; kiểm soát chặt chẽ nhóm các mặt hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như các thiết bị phá sóng, gây nhiễu sóng thông tin di động...

UBND TP yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan công an, quân sự tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị gây nhiễu trái quy định.