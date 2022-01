Ngày 14-1, VKSND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Đến dự hội nghị có Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và ông Phan Văn Mãi , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại hội nghị, VKSND TP.HCM báo cáo trong năm 2021, tình hình tội phạm tại địa bàn có diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung có chiều hướng giảm so với năm 2020. Cụ thể, khởi tố hơn 8.300 vụ án hình sự, giảm 1.681 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giảm nhiều nhất là các tội trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích… Nguyên nhân giảm do thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.



Đại diện VKSND TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: CTV

Cạnh đó, một số loại tội phạm khác gia tăng. Trong đó có tội phạm kinh tế, môi trường, tham nhũng và chức vụ; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng gia tăng… Khởi tố 24 vụ án về tham nhũng và chức vụ (tăng 9 vụ); trong đó tham ô tài sản chiếm 14 vụ.

Đáng chú ý, VKS đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử năm vụ với 39 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Ba vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo do VKS tối cao phân công. Ba vụ do Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM theo dõi, đôn đốc.



Trong năm qua, tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung là 10,44%, tăng 3,54% so năm 2020. Nguyên nhân trả là do hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra chưa hoàn thiện được đầy đủ hồ sơ vụ án do không triệu tập được người trong khu vực cách ly, phong tỏa, VKS truy tố chuyển hồ sơ đến tòa nhưng không xét xử do ảnh hưởng của dịch COVID-19…





Ghi nhận những nỗ lực của VKSND TP.HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết tội phạm kinh tế có xu hướng tăng đặc biệt là là thành phố lớn như TP.HCM. Vì vậy, ông Trí nhấn mạnh việc quan trọng là đầu tư xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.