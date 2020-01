TP.HCM triển khai biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn

Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tiếng ồn UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan xử lý nghiêm hành vi vi phạm tiếng ồn: Công an TP, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nói chung và tiếng ồn nói riêng. Đối với các cơ sở thường xuyên bị phản ảnh gây ồn (như quán bar, beer club, nhà hàng có hoạt động kinh doanh rượu bia...), bên cạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường thì còn kiểm tra việc chấp hành quy định trong các lĩnh vực khác như giao thông (hành vi giữ xe, đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các hành vi lạm dụng rượu bia của người tham gia giao thông...), kinh doanh bia rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế... để bảo đảm việc kiểm tra, xử lý được thực hiện toàn diện, phát huy hiệu quả ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc nhập khẩu, kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn; đặc biệt là tại các khu vực chuyên kinh doanh các loại thiết bị này; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật… (Trích Công văn 2635 năm 2019 của UBND TP.HCM)