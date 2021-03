Trách nhiệm 1 cựu thứ trưởng Bộ Y Tế vụ thuốc giả VN Pharma

624.000 hộp thuốc giả đã bán ra thị trường Bộ Công an đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành từ trung ương đến địa phương, nhiều công ty kinh doanh dược phẩm trong, ngoài nước và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Kết luận điều tra xác định Hùng thỏa thuận với Cường để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

VN Pharma đã bán ra cho các doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc gần 624.000 hộp với tổng số tiền gần 52 tỉ.

CQĐT kết luận hơn 838.000 hộp, bốn loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada do VN Pharma nhập khẩu không phải do Health 2000 sản xuất, giả về nguồn gốc, xuất xứ. Kết luận số thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada trên là hàng giả.