Trai ngoại thuê hai phụ nữ làm giám đốc 15 công ty

Theo hồ sơ, ngày 12-2-2018, Công ty TNHH Helle Việt Nam gửi đơn trình báo đến Công an TP. Theo trình bày, công ty nợ một công ty có trụ sở tại Ấn Độ ba đơn hàng với tổng số tiền thanh toán là gần 7.000 euro.

Đến tháng 12-2017, Công ty Helle nhận mail đề nghị thanh toán số tiền hàng trên do đối tác gửi. Tuy nhiên, trong nội dung mail đã gửi xuất hiện hai hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.

Vài ngày sau, Công ty Helle lại nhận mail từ đối tác ở Ấn Độ có nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng. Doanh nghiệp bên Ấn Độ đề nghị chuyển tiền hàng qua tài khoản một công ty có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM).

Làm như thỏa thuận, Công ty Helle chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mới do đối tác yêu cầu. Nhưng sau đó, Công ty Helle làm việc lại với đối tác Ấn Độ mới phát hiện không hề có việc bên bán hàng yêu cầu chuyển tiền hàng như trên.



Bị cáo Chime Obiora Walter được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Vào cuộc, công an xác minh và phát hiện công ty nhận số tiền trên do Trần Thị Ngọc Tâm thành lập. Mở rộng điều tra, công an xác định thêm Obiora cũng có liên quan đến vụ việc. Khám xét nơi ở cả hai, công an thu giữ sáu con dấu và hồ sơ pháp nhân đứng tên các công ty khác nhau.