Ngày 1-7, Giám thị Trại tạm giam T17 (Bộ Công An) ký thông báo gửi đến TAND Cấp cao tại TP.HCM, TAND TP.HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM, Cục Thi hành án dân sư TP.HCM, Đoàn Luật sư TP Hà Nội và TP.HCM

Theo thông báo, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến đặc biệt phức tạp tại TP.HCM. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo thời hạn thực hiện các hoạt động tố tụng, Trại tạm giam T17 đề nghị các đơn vị khi có yêu cầu thực sự cần thiết phải vào làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam thì cán bộ được phân công vào T17 phải có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ. Đồng thời phải khai báo y tế đầy đủ và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế.

Đối với các trường hợp phạm nhân trích xuất, người bị tạm giữ, tạm giam bị bắt mới, điều chuyển về nhập tại T17 đều phải có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính thì mới làm thủ tục nhập theo quy định.

Trại tạm giam T17 đặt tại ấp 5, đường Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM.