Tranh luận quanh 802 triệu đồng Tuấn 'khỉ' cướp tại sới bạc

Ngày 16-12, TAND TP.HCM tiến hành phần tranh luận vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") bắn năm người tử vong xảy ra cuối tháng 1-2020.

Sau phần phát biểu luận tội của VKS, luật sư của một số bị cáo bào chữa. Đáng chú ý, một số luật sư yêu cầu VKS làm rõ nguồn gốc số tiền 802 triệu đồng được xác định là của Tuấn "khỉ" do phạm tội mà có. Theo các luật sư, nguồn gốc số tiền vẫn chưa được làm rõ trong khi nó ảnh hưởng đến việc xác định tội danh thân chủ.



Đại diện VKS tranh luận với luật sư. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đối đáp, VKS lưu ý luật sư bào chữa nhưng không được làm xấu đi tình trạng của bị cáo khác. Về số tiền 802 triệu, hồ sơ đã thể hiện rất rõ. Sau khi Tuấn xảy ra mâu thuẫn với hai người tại sới bạc nên lấy xe máy chạy về nhà gần đó lấy một khẩu súng AK, túi đạn quay trở lại.

Tại đây, Tuấn dùng súng bắn vào những người tham gia đánh bạc làm cho bốn người chết và ba người bị thương. Sau đó, Tuấn cướp chiếc Honda SH cùng số tiền 802 triệu của hai nạn nhân rời khỏi hiện trường đến nhà Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) đưa túi xách tiền kêu chuyển cho vợ rồi chạy đi. Và Tâm cùng đồng bọn bàn bạc cất giữ số tiền...



Cùng với Tý Bà Dòm thì Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi cùng bị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. VKS đề nghị phạt Tý 8-9 năm tù còn lại là là 7-8 năm tù. Lý do là dù biết rõ số tiền hơn 802 triệu đồng do Tuấn khỉ sử dụng súng AK bắn chết người để cướp nhưng vẫn đồng ý phân công tìm cách đối phó với công an để cất giữ số tiền.



Tý Bà Dòm (giữa). Ảnh: HOÀNG GIANG

Luật sư của Tý Bà Dòm cho rằng trong vụ án, đối với số tiền này VKS đã truy tố sáu bị cáo. Cáo trạng xác định các bị cáo đã thực hiện cùng nhau, bàn bạc, có tổ chức.

Do đó luật sư cho rằng cần phải được phân tách hành vi, vai trò của từng bị cáo và xác định mức độ phạm tội. Luật sư cũng phân tích thân chủ mình đối với việc chứa chấp số tiền trên có hai giai đoạn...

Từ đó, luật sư có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ khi Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") đến giao thì Tâm không biết bên trong túi có tiền. Giai đoạn thứ hai thì vai trò thân chủ mình mờ nhạt, từ đó đề nghị HĐXX và VKS xác định chỉ là đồng phạm giúp sức để tuyên mức án nhẹ.



Ngoài ra, luật sư cũng nêu Tý Bà Dòm có các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án.

Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, bị cáo Phạm Tham Tâm mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Tương tự, các bị cáo khác cũng mong một mức án nhẹ. Dự kiến cuối ngày, toà sẽ tuyên án.