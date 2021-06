Ngày 24-6, theo thông tin từ một số phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Á Châu, gia đình họ vừa tiếp tục nhận được thư thông báo của trường liên quan đến việc trả hồ sơ học tập của các con họ.



Theo thư này, Trường Quốc tế Á Châu cho rằng ngày 14-6 trường nhận được văn bản của Thanh tra Sở GD&ĐT TP.HCM về việc chuyển đơn của các phụ huynh gửi lên Sở ngày 10-6 liên quan đến việc trường từ chối học phí và trả hồ sơ của các con họ.

Trường cũng nhận được đơn và email từ các phụ huynh gửi đến trường. Ngày 18-6, trường đã có báo cáo sự việc gửi lên thanh tra Sở GD&ĐT TP.HCM. Đồng thời, nhà trường đã gửi thư hồi đáp đến phụ huynh.

Trong thư hồi đáp này, trường bảo lưu quan điểm về lộ trình tăng học phí cũng như quyết định trả hồ sơ của 6 học sinh của ba phụ huynh liên quan đến việc kiến nghị chưa tăng học phí.

Theo trường, cách giải quyết của trường như vậy là cách tốt nhất cho học sinh, là để đảm bảo quyền được phát triển tốt nhất và để việc học tập của học sinh được thuận lợi.

Qua thư, trường cũng tiếp tục mời phụ huynh lên nhận lại hồ sơ học tập của các em và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc chậm trễ nhận hồ sơ.

Trao đổi với PLO, chị VN (phụ huynh có ba con học tại đây) cho biết trước khi nhận được thông báo thứ hai này, chị là một trong ba phụ huynh mà trường gửi thư từ chối học phí và trả hồ sơ về cho ba con của chị.

Sau đó, các phụ huynh đã cùng gửi đơn cứu xét lên Sở GD&ĐT TP.HCM và được đại diện thanh tra Sở trả lời rằng đơn cứu xét đã được Sở giao về cho trường giải quyết.

Vì vậy, gia đình chị cùng các phụ huynh khác đã làm đơn và gửi email lên trường với mong muốn Trường Quốc tế Á Châu sắp xếp buổi gặp mặt đối thoại trực tiếp với ba phụ huynh vào ngày 26-6 tới.

Chị N. bày tỏ, phụ huynh muốn trường rút lại thư không thể nhận học phí năm học 2021-2022 "để con em chúng tôi tiếp tục học tập tại trường”. Và quyền tiếp tục hoặc chấm dứt cho con em học tại trường là do phụ huynh quyết định chứ không phải do trường trước những lý do không chính đáng.

Theo chị N., chị và các phụ huynh sẽ rút hồ sơ của con trong tuần này và họ đã tìm được trường học mới phù hợp cho các con để chuẩn bị cho năm học mới rồi. Tuy nhiên, khi gửi các đơn cứu xét, chị và các phụ huynh mong muốn nhận được sự cầu thị của nhà trường.

“Chúng tôi thất vọng với cách phản hồi và giải quyết của trường. Nếu trường kiên quyết không rút lại thư “từ chối nhận học phí”, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn cứu xét đến các cấp lãnh đạo cao hơn là UBND TP.HCM, Bộ GD&ĐT và Thanh tra Chính phủ để được giải quyết” - chị N nói.

Như PLO đã thông tin trước đó, ngày 8-6 vừa qua, ba phụ huynh của Trường Quốc tế Á Châu đã nhận được thư thông báo của trường về việc từ chối nhận học phí năm học 2021-2022 và trả hồ sơ của các con họ về.

Đáng nói, đây là ba phụ huynh trong số hơn 1.000 phụ huynh trước đó đã ký tên vào đơn kiến nghị lên nhà trường để được xem xét, giải quyết việc chưa tăng học phí đến 15% trong năm học tới.

Ngay sau đó, ngày 10-6, các phụ huynh này đã làm đơn cứu xét gửi lên Sở GD&ĐT TP.HCM để được giải quyết.