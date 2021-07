Ngày 5-7, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND TP Phan Thiết truy tố 10 cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) và Chi cục Thuế TP Phan Thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Gây thiệt hại ngân sách nhà nước 9,6 tỉ đồng

Sáu bị can thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết gồm: Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc; Nguyễn Hữu Hoành, phó giám đốc; cùng các nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân.

Bốn bị can thuộc Chi cục Thuế TP Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh, phó chi cục trưởng; Trần Văn Đông, đội trưởng Đội trước bạ - thu khác; Nguyễn Ngọc Quang, phó đội trưởng Đội trước bạ - thu khác và Đỗ Lễ, nhân viên Đội trước bạ.



Bốn trong số 10 bị can trong vụ án. Ảnh: NT

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2016 đến tháng 12-2018, UBND TP Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa đất tại ba xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi.



Quá trình thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính của người SDĐ, các cá nhân thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó dẫn đến xác định sai thông tin hoặc thiếu thông tin về khu vực, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích SDĐ trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các cá nhân thuộc Chi cục Thuế TP Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến xác định sai số tiền SDĐ và lệ phí trước bạ mà người SDĐ phải nộp.

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 9,6 tỉ đồng.

Xác định sai thông tin nghĩa vụ tài chính về đất

Đối với nhóm bị can tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết, bị can Hải đã ký các phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với ba hồ sơ chuyển mục đích SDĐ xác định sai khu vực, vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích SDĐ, gây thiệt hại tiền SDĐ phải nộp cho ngân sách nhà nước hơn 380 triệu đồng.

Bị can Hoành đã ký các phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 43 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ xác định sai khu vực, vị trí thửa đất, gây thiệt hại tiền SDĐ và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng.

Bị can Oanh đã tham mưu, xác định không đúng khu vực, vị trí đối với 21 thửa đất xin chuyển mục đích SDĐ, gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Bị can Hạnh đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí đất ở đối với hai thửa đất, dẫn đến thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Bị can Huyền đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí của 16 thửa đất xin chuyển mục đích SDĐ, gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Bị can Luân đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí của năm thửa đất xin chuyển mục đích SDĐ, gây thiệt hại 377 triệu đồng.

Đối với nhóm bốn bị can thuộc Chi cục Thuế TP Phan Thiết, bị can Vinh đã thiếu kiểm tra, kiểm soát những hồ sơ do cấp dưới tham mưu, ký thông báo nộp tiền SDĐ đối với 42 hồ sơ, dẫn đến việc tính tiền SDĐ không đúng, gây thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng.

Bị can Đông đã thiếu kiểm tra việc xác định nghĩa vụ tài chính của công chức thuế thuộc quyền quản lý của mình. Bị can đã tham mưu, ký tắt trong thông báo nộp tiền SDĐ để trình cho Vinh ký 38 hồ sơ và ông Nguyễn Xin (Chi cục trưởng) ký một hồ sơ dẫn đến việc tính tiền SDĐ không đúng, gây thiệt hại hơn 3,4 tỉ đồng.

Bị can Quang đã tham mưu không đúng quy định 36 hồ sơ, tính tiền SDĐ không đúng, gây thiệt hại hơn 3,3 tỉ đồng. Bị can Lễ đã tham mưu không đúng quy định sáu hồ sơ, tính tiền SDĐ không đúng, gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng.

Với hành vi và hậu quả như trên, các bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 BLHS 2015. Trong đó, các bị can Hoành, Đông, Vinh, Quang, Oanh bị truy tố theo điểm c khoản 3; Huyền, Hạnh bị truy tố theo điểm c khoản 2; Hải, Luân, Lễ bị truy tố theo điểm d khoản 1.